Випробовують у Молдові: розкрито новий план Кремля щодо Донбасу

Кремль за допомогою проросійських політсил і партій спробує після виборів, призначених на лютий 2019 року, навмисно спробувати "увіпхати" невизнане Придністров'я до складу Молдови, провівши в ній так звану федералізацію.

При цьому, як розповів кишинівський політичний аналітик Оазу Нантой в ефірі Еспресо.TV, після цього Москва спробує перенести цей сценарій на так звані ДНР і ЛНР.

"Ніхто не скасував сценарій масового приходу до влади тандему Ігор Донон (президент Молдови. - Ред.) - Влад Плахотнюк (найбільший молдавський олігарх, лідер Радянської соцпартії Молдови. - Ред.), які потім за вказівкою Дмитра Козака (кремлівський куратор Придністров'я. - Ред.), який презентував свій план з федералізації Молдови ще у 2003 році, реалізують сценарій, коли під приводом "вирішення" конфлікту у Придністров'ї Путін створить прецедент для України та "ДНР/ЛНР", - вважає Нантой.

При цьому він не виключив, що вже почалася обкатка таких сценаріїв і що вони є частинами єдиного плану для України і Молдови.

Нагадаємо, Нантой також розповів, що Додон у 2014 році за завданням з Москви займався облаштуванням фейкового державного утворення "Буджак", до складу якого мали увійти райони на півдні Молдови і частина Одеської області.