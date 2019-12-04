Випробовують на міцність: Зеленському розкрили виверти Кремля перед "нормандською зустріччю"

Скандальні заяви про Україну, які звучать із Росії та терористичної "ДНР" напередодні саміту в "нормандському форматі" свідчать про те, що президента Володимира Зеленського випробовують на міцність.

Таку думку у своєму відеоблозі на YouTube озвучив український журналіст Роман Цимбалюк (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).

"Здається, що чим ближче зустріч у "нормандському форматі", тим більше заяви з Києва і Москви схожі на діалог сліпого і глухого. Зеленський хоче обміну військовополоненими, припинення вогню і відновлення контролю над кордоном. І, як результат, – проведення виборів і завершення конфлікту. А в Росії зовсім інший порядок денний – вони хочуть так званих прямих переговорів. Тобто, щоб ми погодилися на формат взаємин з окупованими територіями, як Молдова і Придністров'я", – пояснив він.

"І заяви, які звучать тут, просто пригнічують. Іноді складається відчуття, що Кремль випробовує Зеленського. Вони хочуть дізнатися, яке терпіння в українського президента і до якого моменту він готовий продовжувати дотримуватися тези, що "ми йдемо до миру", – додав Цимбалюк.

Журналіст вважає, що саме для цього напередодні зустрічі в Парижі Кремль запустив в інформаційний простір два скандальних меседжі. Йдеться про погрозу спікера нелегітимної Держдуми РФ В'ячеслава Володіна про вихід кількох областей з України, а також про "указ ДНР" про визнання кордонів псевдореспубліки в межах всієї Донецької області.

Володимир Зеленський

"Кремль претендує знову-таки на українські території. Їм не вистачає вже захопленого, і вони хочуть поширити "русскій мір" як мінімум на всю територію Донецької області. "Русскій мір" це що у нас в першу чергу? Комендантська година, розграбування заводів і затоплення шахт. Слоганом цього наміру можна було б оголосити таку формулу – "Д*па повинна бути всюди, де "русскій мір". Але такі речі не оголошуються просто так в Донецьку. Це все робиться винятково за вказівкою Москви. Це якраз дуже яскрава демонстрація того, як в Москві розмірковують на тему "домовитися десь посередині", – вважає Цимбалюк.

За його словами, агресор в кілька разів збільшує свої амбіції, щоб потім дати можливість Україні вибрати менше з двох зол.

"Вони в два або три рази збільшують свої амбіції, а потім кажуть: "Гаразд, давайте повернемося до того, з чого ми починали". У цьому випадку Україна вже повинна буде дякувати Кремлю за те, що окупаційні адміністрації на російских багнетах не продовжують наступ", – говорить журналіст.

Виходячи з цього, на своєму Telegram-каналі Цимбалюк зробив висновок, що зустріч у "нормандському форматі" навряд чи увінчається успіхом, якого так чекає Зеленський.

"Вони тестують не межу "терпіння", а межу "гнучкості" Зеленського. Можна продовжувати з хрипотою в голосі розповідати про наші успіхи і "дорогу до миру" під час тренувань на біговій доріжці. Тільки як завжди один нюанс – "запоребрику" на це все начхати. Схоже, позиція поки на Банковій проста: мовчати і сподіватися на диво в Парижі. Диво, може, і станеться, але навряд чи воно влаштує Україну", – резюмував журналіст.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Цимбалюк також вважає, що на "нормандському саміті" на Зеленського буде чинитися тиск з боку Путіна. Він вимагатиме визнати окупаційні адміністрації тимчасово захопленого Донбасу і поділитися владою з ватажками терористів Пушиліним і Пасічником.

Ти ще не підписаний на наш Telegram? Швиденько тисни!