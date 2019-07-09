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"Виплеканий Москвою": Забужко жорстко пройшлася по Зеленському

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Президент України Володимир Зеленський не відчуває абсолютно жодного зв'язку з країною, яку очолює. Він як і раніше сприймає все, що відбувається, як шоу, зрежисоване Москвою.

Такою критичною думкою про нинішнього главу держави поділилася українська письменниця Оксана Забужко в інтерв'ю "Есресо ТБ" (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).

"Ми про цю особистість нічого не знаємо, крім того, що він абсолютно непридатний до професійного виконання функцій президента нашої країни. Це очевидно! У нього ні освіти, ні підготовки, ні компетентності, ні, нарешті, відчуття своєї приналежності до цієї країни", — обурилася вона.

Оксана Забужко

Оксана Забужко

Новини
"Спихаєте країну до вселенської д*пи!" Забужко жорстко пройшлася по українських виборцях

"Це не його країна! Він тут на гастролях. Він — московський шоубізнесмен, виплеканий московським бізнесом. Він не знає цієї країни, він її не відчуває. Це все — величезне шоу! Ми — всередині цього реалітішоу, з якого не можемо вийти", — додала Забужко.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Забужко сказала, що приголомшливій перемозі на виборах президента України Володимира Зеленського передували роки підготовки суспільства до цього. Загалом цю подію можна сміливо порівняти із Брекзитом у Великобританії, який також ретельно пропрацьовувався фахівцями.

Зі директор Інституту національної пам'яті Володимир В'ятрович висловив думку, що творчість і продукти студії "Квартал 95", лідером якої був Зеленський, вказують на те, що йому "важко стати українським президентом". Він дорікнув нинішньому главі держави тим, що той протягом довгих років формував українцю образ "дурного малороса".

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Особи
Оксана ЗабужкоВолодимир Зеленський
Місце
Україна
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Скирда Женя
Скирда Женя
Совершенно точно сказано!!!
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