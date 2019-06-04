"Випили і дзвонили!" Вакарчук підтвердив тролінг від Коломойського із Зеленським

Музикант, лідер партії "Голос" Святослав Вакарчук розповів, що не контактував в останні два роки ні з президентом України Володимиром Зеленським, ні з українським олігархом Ігорем Коломойським.

Така заява прозвучала в інтерв'ю "Цензор.нет". При цьому новоспечений політик підтвердив, що останні дзвонили йому і запитували про можливу підтримку.

"Так, була така ситуація, я підтверджую. З тих пір я не спілкувався ні з одним із них ні по телефону, ні особисто", – сказав Вакарчук.

Святослав Вакарчук і Володимир Зеленський

На уточнююче запитання, він підтвердив, що з тих пір пройшло вже два роки.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Коломойський розповів, що одного разу вони з Зеленським після застілля подзвонили Вакарчуку з питанням про можливу підтримку. "Ми ще, пам'ятаю, дзвонили Вакарчуку і питали: "Ти підтримуєш Зеленського чи ні?", сміялися... Ми із Зеленським десь відзначили закінчення фінансового року. Це десь березень 2017 року", – сказав він.

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