"Випадкові люди": "Самопоміч" розкритикували в мережі за партійний список

У мережі розкритикували представлений 8 червня партійний список політичного об'єднання "Самопоміч".

Так, на офіційній сторінці політсили у Facebook багато користувачів залишили негативні коментарі, критикуючи як партію загалом, так і нещодавно оприлюднених перших номерів.

Деякі користувачі запитують, навіщо в список включили так багато підприємців. Інших здивувало те, що на депутатське крісло претендує церковнослужитель.

З'їзд партії facebook.com/SamopomichTernopillya

Нагадаємо, перша п'ятірка "Самопомочі" виглядає так:

Андрій Садовий; Ольга Квасницька; Олександра Дрік; Тетяна Бідняк; Оксана Сироїд.

facebook.com/samopomich.ua

"Самонеміч", "Шкода Сироїд", "Слоган: "Єдина нормальна партія!" А інших, "ненормальних", куди – в дурдом?!" "Самопомiч" так і не продемонструвала ні чіткої позиції, ні, тим більше, ідеології. Різношерсті йвипадкові люди", "Церква відокремлена від держави. Як розуміти, що проповідник йде в депутати?" – пишуть у коментарях.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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