ГоловнаНовини
МоваЯзык
Візьміть участь
у розіграші
пледу Венето «Дотик природи» Взяти участь
Приз
Конкурс
БлогиСвіт
Вибори до Верховної Ради України 2019

/Політика

"Випадкові люди": "Самопоміч" розкритикували в мережі за партійний список

442Читати матеріал російською

У мережі розкритикували представлений 8 червня партійний список політичного об'єднання "Самопоміч".

Так, на офіційній сторінці політсили у Facebook багато користувачів залишили негативні коментарі, критикуючи як партію загалом, так і нещодавно оприлюднених перших номерів.

Деякі користувачі запитують, навіщо в список включили так багато підприємців. Інших здивувало те, що на депутатське крісло претендує церковнослужитель.

Новини
Садовий зібрався в прем'єр-міністри: що відомо

З'їзд партії

З'їзд партії

facebook.com/SamopomichTernopillya

Нагадаємо, перша п'ятірка "Самопомочі" виглядає так:

  1. Андрій Садовий;

  2. Ольга Квасницька;

  3. Олександра Дрік;

  4. Тетяна Бідняк;

  5. Оксана Сироїд.

"Випадкові люди": "Самопоміч" розкритикували в мережі за партійний список

facebook.com/samopomich.ua

"Самонеміч", "Шкода Сироїд", "Слоган: "Єдина нормальна партія!" А інших, "ненормальних", куди – в дурдом?!" "Самопомiч" так і не продемонструвала ні чіткої позиції, ні, тим більше, ідеології. Різношерсті йвипадкові люди", "Церква відокремлена від держави. Як розуміти, що проповідник йде в депутати?" – пишуть у коментарях.

"Випадкові люди": "Самопоміч" розкритикували в мережі за партійний список
"Випадкові люди": "Самопоміч" розкритикували в мережі за партійний список
"Випадкові люди": "Самопоміч" розкритикували в мережі за партійний список
"Випадкові люди": "Самопоміч" розкритикували в мережі за партійний список
"Випадкові люди": "Самопоміч" розкритикували в мережі за партійний список
"Випадкові люди": "Самопоміч" розкритикували в мережі за партійний список
"Випадкові люди": "Самопоміч" розкритикували в мережі за партійний список
"Випадкові люди": "Самопоміч" розкритикували в мережі за партійний список
"Випадкові люди": "Самопоміч" розкритикували в мережі за партійний список
"Випадкові люди": "Самопоміч" розкритикували в мережі за партійний список
"Випадкові люди": "Самопоміч" розкритикували в мережі за партійний список
"Випадкові люди": "Самопоміч" розкритикували в мережі за партійний список

Як повідомляв OBOZREVATEL:

  • 21 травня, Президент України Володимир Зеленський підписав указ про розпуск Верховної Ради VIII скликання і призначення дострокових парламентських виборів на 21 липня.

  • 22 травня Верховна Рада відмовилася розглядати законопроектЗеленського про зміну системи виборів народних депутатів.

  • 23 травня до Верховного суду України подали скаргу на указ Зеленського.

  • 24 травня група народних депутатів із фракції "Народний фронт" внесла до Конституційного Суду подання про неконституційність указу.

  • Велика палата Конституційного суду України на засіданні ухвалила постанову про розгляд указу президента про розпуск ВР у формі усного провадження.

  • Остаточний вердикт буде винесено 11 червня 2019 року.

Не набридаємо! Тільки найважливіше - підписуйся на наш Telegram-канал

Читайте всі новини по темі "Позачергові вибори у Верховну Раду 2019" на сайті "OBOZREVATEL".

Тема
Позачергові вибори у Верховну Раду 2019
Особа
Андрій Садовий
Місце
Україна
Теги
соцмережіполітикаСамопоміч
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
1
0
Смішно
0
Цікаво
0
Сумно
0
Треш
Щоб проголосувати за коментар чи залишити свій коментар на сайті, до свого облікового запису MyOboz або зареєструйтеся, якщо її ще немає.
Зареєструватися
Показати коментарі
Нові
Старі
Кращі
Найгірші
Коментарі на сайті не модеровані

Блоги / думки

ads pixel