"Випадкові люди, не в темі": з'явилися подробиці навчання "слуг народу" в Трускавці

Головна мета перебування членів партії "Слуга народу" в Трускавці – не навчання, а знайомство і згуртування команди.

Враженнями від процесу навчання майбутніх депутатів поділився журналіст OBOZREVATEL Віталій Тисячний, який спостерігав за ними протягом цілого дня, 29 липня.

За його словами, в "Слузі народу" по-різному ставляться до процесу навчання і багато з них "не розуміють, що їх чекає і як з цим жити".

"Людей нерозумних не побачив. Так, хтось дає коментарі в перший раз. Хтось чогось не знає... Але катастрофи немає. Багато хто намагався вникнути, подискутувати. Заходили цікаві ідеї. Є люди з досвідом і хорошим бекграундом. Були і ті, хто тупо втикав в телефони. І так, випадкові люди, які не повинні були стати нардепами, там теж є", - розповів він.

Журналіст зазначив, що в цілому враження від навчання "слуг" хороші, і подібні курси варто проводити регулярно, враховуючи, що партія отримала більшість місць в Раді 9-го скликання.

У той же час він поділився деякими побоюваннями з приводу їх майбутнього: "Не покидає відчуття, що люди в цьому великому залі мають не так багато спільного. Видно, вже йде розподіл на певні групи впливу. Вони виражаються все яскравіше. Не виключаю конфлікти у фракції. Не під запис кандидати самі про це говорять".

Навчання "слуг народу" Віталій Тисячний

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Трускавці "слуги народу" також розбирали діяльність депутатів 8-го скликання Ради, переходячи на різного роду персональні образи.

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