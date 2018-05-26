Випад Угорщини проти України: в НАТО дали жорстку відсіч

НАТО не планує припиняти підтримку України всупереч вимогам Угорщини переглянути політику Альянсу.

"НАТО надає сильну політичну і практичну підтримку Україні, і немає планів щось міняти в цьому", - розповів один з чиновників в коментарі Deutsche Welle.

У Північноатлантичному Альянсі не згодні з поглядом Угорщини.

"В останні роки Україна впровадила істотні реформи в секторі оборони і безпеки, але також в сферах, включно з охороною здоров'я, освітою і соціальним забезпеченням. Важливо, щоб Україна продовжувала йти по шляху реформ", - зазначив чиновник.

Нагадаємо, напередодні Угорщина відправила Генеральному секретарю НАТО Йенс Столтенбергу офіційне звернення про перегляд політики Альянсу щодо України, в якому говорилося, що в країні "провалилося реформування". Крім того, сторона звинуватила державу в тому, що вона не здатна виконувати базові зобов'язання.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в грудні 2017 року Венеціанська комісія опублікувала висновки щодо Закону України "Про освіту" , прийнятого Верховною Радою 5 вересня 2017 року. Вона не підтримала ультиматуми, висунуті Україні Угорщиною.

Закон "Про основи державної мовної політики" (Ківалова-Колесніченка) був визнаний тим, який не відповідає Конституції. У зв'язку з цим Угорщина звинуватила Україну в "грубій атаці" на національні меншини і "ударі в спину" європейським країнам.

У лютому Угорщина заблокувала комісію Україна-НАТО. Такі дії країна застосовувала кілька разів.

Крім того, міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто на полях саміту "Східного партнерства" в Брюсселі повідомив, що Будапешт не може підтримати євроатлантичні зусилля України до скасування "дискримінаційного" закону про освіту.

Пізніше він поставив Україні ультиматум, звинувативши Київ у тому, що цей закон "порушив зобов'язання країни перед НАТО".