Винятковий випадок: Бабченко може отримати українське громадянство

Якщо російський журналіст Аркадій Бабченко подасть запит на отримання українського громадянства, то отримає його.

Про це заявив народний депутат України від "Народного фронту" Антон Геращенко, передає 112.

"Це той випадок, коли потрібно питати у нього. Я впевнений, що якщо Аркадій Бабченко звернеться до органів державної міграційної служби або ж до президента України, то він і його сім'я отримає таке громадянство. Але для цього потрібне його звернення", - підкреслив він .

За його словами, громадянство може бути надано в разі прямого звернення до президента України.

"Є механізм, коли президент України має право згідно із законом давати у виняткових випадках своїм указом громадянство без жодних там мешкань в Україні родичів. Це робиться одномоментно", - заявив нардеп.

Як повідомляв OBOZREVATEL, інформацію про смерть Бабченка правоохоронці поширили заради того, щоб спіймати злочинця.