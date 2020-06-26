Винятків не буде: у Зеленського відреагували на затримання голови Кіровоградської ОДА

Оцінку ситуації з головою Кіровоградської обласної державної адміністрації зроблять правоохоронні органи й суд, оскільки всі рівні перед законом.

Так прокоментував затримання НАБУ голови Кіровоградської обласної державної адміністрації Андрія Балоня перший заступник керівника Офісу президента України Сергій Трофімов у своєму Telegram-каналі. Недоторканних немає і не буде.

"Перезавантаження, яке стало можливим за президента Володимира Зеленського, дало шанс на реальне оновлення влади. Не хочу давати оцінок ситуації з головою Кіровоградської обласної державної адміністрації. Це зроблять компетентні органи й суд. Хочу лише сказати, що влада зацікавлена ​​в незалежному розслідуванні", – написав він.

Трофімов підкреслив, що потурань не буде ні для кого, і це повинні зрозуміти всі, зокрема й очільники ОДА: порушуєш – відповіси за законом.

"У нас немає улюбленців або обраних. Всі рівні перед законом. Винятків не буде. Тож краще навіть не намагатися грати в такі ігри за спиною президента", – зазначив заступник глави ОП.

На думку Трофімова, певні висновки повинні зробити й громадяни України.

"Посадки чекають не тільки на злодійкуватих попередників, а й на нинішніх чиновників, які на публіку демонструють новий підхід, а продовжують жити по-старому" – підсумував чиновник.

В ОП відреагували на затримання голови Кіровоградської ОДА. Telegram-канал TROFiMOV

Як повідомляв OBOZREVATEL, співробітники НАБУ 25 червня затримали голову Кіровоградської обласної державної адміністрації Андрія Балоня.