Вінок на могилу батька Порошенка від Офісу Зеленського привезли через 4 години після похорону. Фото
Вінок від Офісу президента України Володимира Зеленського на могилу Олексія Порошенка, батька п'ятого глави держави Петра Порошенка, поставили вже після церемонії прощання.
Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив ексрадник Петра Порошенка Юрій Бірюков. Він також поділився фотографіями вінка.
Як стверджує Бірюков, двоє чоловіків принесли штучні квіти на могилу через 4 години після похорону.
"На кладовище приїхала машина, і двоє людей вельми характерної зовнішності з досить характерними барсетками скромно поставили до загальної маси квітів і вінків ще один вінок", – написав колишній радник Порошенка.
Як видно на фото, на стрічці є напис: "Від Офісу президента України".
Панахида за Олексієм Порошенком відбулася в Свято-Михайлівському монастирі 19 червня.
Як повідомляв OBOZREVATEL, про смерть батька Порошенка стало відомо 16 червня – у нього стався інсульт.
Олексій Порошенко – Герой України, громадський і політичний діяч, заслужений працівник сільського господарства. 11 червня 2020-го йому виповнилося 84 роки.