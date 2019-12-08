"Винних покарають!" Гончарук прибув до Одеси і розкрив моторошні дані про пожежу

Уряд створив комісію з розслідування причин пожежі в Одеському коледжі на вулиці Троїцькій. Результати озвучать до 20 грудня.

Про це в Telegram повідомив прем'єр-міністр України Олексій Гончарук. Політик пообіцяв, що винні в трагедії понесуть покарання.

t.me/PMHoncharuk

Сьогодні Гончарук прибув до Одеси з перевіркою і пообіцяв, що держава надасть повну підтримку в усьому тим, хто втратив рідних. За його словами, безпека українців стоїть на першому місці, тому у причинах трагедії "обов'язково розберуться".

"Уряд створив комісію з розслідування причин пожежі в Одесі. Результати розслідування – до 20 грудня. Винні будуть покарані", – повідомив він.

При цьому Гончарук розповів, що остання перевірка будівлі коледжу відбулася 5 років тому – в червні 2014-го року. За його словами, тоді виявили основні порушення, проте в 2019 році "будівлі не було навіть серед пріоритетних для перевірки".

"За дорученням президента, до 10 січня уряд проведе повну перевірку стану протипожежної та техногенної безпеки всіх дитячих садків, шкіл, вузів, гуртожитків, закладів охорони здоров'я, транспортної інфраструктури. Україна матиме глобальну стратегію протипожежної безпеки всієї країни", – підкреслив він.

Як повідомляв OBOZREVATEL :

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