Винні у зриві програми харчування армії мають відповісти - Порошенко

Посадовці, які фактично зірвали програму харчування у Збройних Силах України, мають за це відповісти. Те, що Верховна Рада була змушена ухвалювати відповідний закон і рятувати систему забезпечення армії – ненормально, і свідчить про абсолютну некомпетентність влади. Про це заявив п’ятий президент України, лідер партії "Європейська Солідарність" Петро Порошенко у інтерв‘ю для ряду українських телеканалів.

Петро Порошенко

"Після того, як ми збудували армію, запустили в більшій половині бойових бригад нову систему харчування, некомпетентні люди не оголосили тендери, не уклали контракти, не запровадили необхідні штатні одиниці, не забезпечили необхідні харчові позиції – і зараз намагаються навантажити постачальників, які були ще за часів нашої команди, щоб вони продовжили виконувати свої обов’язки", – зазначив Порошенко.

Він переконаний, що спроба вирішити проблему, до якої вдалася влада, є вкрай принизливою.

"Добре, не запускаєте нових реформ. Але зірвати програму харчування українських воїнів та ще й запропонувати принизливе "Друзі, хто що може, може ви передасте на безкоштовній основі, щоб годувати армію"? Хто не годує свою армію, гарантовано буде годувати чужу. І це ж ситуація так складається не тільки з військовим харчуванням. Тому безумовно, що ми підтримали зазначений законопроект, тому що це захист армії. Але хто буде притягнутий до відповідальності за це?", – сказав Порошенко.

На думку п’ятого президента, ні держава, ні її армія не можуть бути місцем для експериментів.

"Ми не можемо допустити, щоб над Україною, а особливо над її Збройними Силами проводили такі експерименти, які залишають українських воїнів голодними. Таку я прийняв армію. Не було харчів, голодні, роздягнуті, роззуті, без озброєння, без боєприпасів, без досвіду, без співпраці з НАТО, без нічого. Але зруйнувати те, що ми побудували?! За це мають понести відповідальність винні", – переконаний Порошенко.

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що Порошенко жорстко розкритикував урядові зміни до бюджету: політик наполягає на зниженні на час карантину високих зарплат для всіх, окрім військовослужбовців та медиків.

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