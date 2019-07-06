"Хоче вислужитись": екс-очільник Львівщини звинуватив Садового у сміттєвій кризі

Мер Львова Андрій Садовий намагається зняти з себе відповідальність за неналежне виконання власних посадових обов’язків в кризі із вивезенням й утилізацією львівського сміття.

Вину за цю проблему “він намагається перекласти на попередників, бо хоче вислужитись перед новою владою”, сказав в коментарі "Главком" екс-очільник Львівської обласної державної адміністрації Олег Синютка.

"Андрій Іванович керує Львовом 13 років. За цей час у нього була можливість вирішити всі нагальні проблеми міста: не лише з вивезенням сміття, а й забруднення навколишнього середовища, міського транспорту, тощо. Тому всі питання по сміттю Садовий може задавати одній людині – самому собі. Розслідування СБУ, прокуратури мають початися з кабінету мера Львова”, – переконаний Синютка.

Андрій Садовий Zaxid.net

За його словами, проблема Садового в тому, що він хоче бути політиком, тому замість вирішення проблем львів’ян, будує новітні політичні альянси.

“То він займається партією, то бере участь у політичних інтригах. Спершу Садовий співпрацює з кожною діючою владою, а потім для підтримки власного рейтингу "йде в опозицію". Через певний час нова адміністрація, яку сьогодні представив Зеленський, стане винною у всіх його проблемах", – запевнив Синютка.

У своєму виступі на представленні президентом Володимиром Зеленським нового голови Львівської ОДА мер Львова Андрій Садовий зазначив, що хотів би реального розслідування "сміттєвої блокади" Львова і покарання винних. При цьому глава Офісу президента Андрій Богдан зазначив, що "Служба безпеки може і повинна ефективно розслідувати, хто давав команду, кому, як виконували, як блокували, які були задіяні підрозділи і відповідні посадові особи".

Як повідомляв OBOZREVATEL Садового просять зняти з виборів і повідомити про підозру.

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