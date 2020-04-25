"Він – злочинець!" У Грузії різко звернулися до Разумкова через призначення Саакашвілі. Опубліковано листа

У Грузинському парламенті просять Верховну Раду України не призначати Міхаела Саакашвілі віцепрем'єр-міністром з питань реформ. В іншому випадку це "підірве відносини між двома країнами та затьмарить співробітництво".

Про це йдеться в офіційному листі спікера парламенту Грузії Арчіла Талаквадзе на ім'я голови парламенту України Дмитра Разумкова, яке потрапило в розпорядження OBOZREVATEL. Лист датований 24 квітня.

Парламент Грузії висловлює глибоку стурбованість у зв'язку з можливими призначенням колишнього президента Міхаела Саакашвілі на пост віцепрем'єра України.

"Пане спікере, всім відомо, що грузинський суд заочно визнав Міхаела Саакашвілі винним по ряду серйозних кримінальних справ. Його провину у цих тяжких злочинах підтвердили всі три судові інстанції нашої країни. На пана Саакашвілі накладається політична відповідальність за системні провали в сфері прав людини, зловживання службовими повноваженнями, обмеження свободи ЗМІ, порушення прав на власність та створення загрози вільним виборам під час свого правління", – йдеться в повідомленні.

Звернення у Верховну Раду

Саме тому можливе призначення Саакашвілі "може підірвати відносини між державами та інституціями".

"Його можливе призначення затьмарить політичну співпрацю між нашими урядами та наші спільні зусилля. У нас багато спільних викликів та цілей на шляху відновлення територіальної цілісності й членства в Євросоюзі та НАТО. Я пишу Вам, так як вірю, що наші співгромадяни повинні бути інформовані про ці обставинах й розуміти предмет нашої заклопотаності, з яким, також слід ознайомитися нашим українським колегам до прийняття будь-яких рішень", – підкреслив спікер парламенту Грузії Арчіл Талаквадзе.

Варто відзначити, посла Грузії можуть відкликати з України в разі призначення Міхеїла Саакашвілі віцепрем'єром українського уряду з питань реформ. Про це прямо заявили в Тбілсі.

У відповідь на заяви, глава фракції "Слуги народу" Давид Арахамія в коментарі OBOZREVATEL зазначив, що в разі такого сценарію Грузія зіткнеться з великими проблемами, ніж наша країна.

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