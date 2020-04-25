"Він – злочинець!" У Грузії різко звернулися до Разумкова через призначення Саакашвілі. Опубліковано листа

Віталій Тисячний Політика 23:23, 25.04.2020

У Грузинському парламенті просять Верховну Раду України не призначати Міхаела Саакашвілі віцепрем'єр-міністром з питань реформ. В іншому випадку це "підірве відносини між двома країнами та затьмарить співробітництво".

Про це йдеться в офіційному листі спікера парламенту Грузії Арчіла Талаквадзе на ім'я голови парламенту України Дмитра Разумкова, яке потрапило в розпорядження OBOZREVATEL. Лист датований 24 квітня.

Парламент Грузії висловлює глибоку стурбованість у зв'язку з можливими призначенням колишнього президента Міхаела Саакашвілі на пост віцепрем'єра України.

"Пане спікере, всім відомо, що грузинський суд заочно визнав Міхаела Саакашвілі винним по ряду серйозних кримінальних справ. Його провину у цих тяжких злочинах підтвердили всі три судові інстанції нашої країни. На пана Саакашвілі накладається політична відповідальність за системні провали в сфері прав людини, зловживання службовими повноваженнями, обмеження свободи ЗМІ, порушення прав на власність та створення загрози вільним виборам під час свого правління", – йдеться в повідомленні.

Звернення у Верховну Раду

Саме тому можливе призначення Саакашвілі "може підірвати відносини між державами та інституціями".

"Його можливе призначення затьмарить політичну співпрацю між нашими урядами та наші спільні зусилля. У нас багато спільних викликів та цілей на шляху відновлення територіальної цілісності й членства в Євросоюзі та НАТО. Я пишу Вам, так як вірю, що наші співгромадяни повинні бути інформовані про ці обставинах й розуміти предмет нашої заклопотаності, з яким, також слід ознайомитися нашим українським колегам до прийняття будь-яких рішень", – підкреслив спікер парламенту Грузії Арчіл Талаквадзе.

Варто відзначити, посла Грузії можуть відкликати з України в разі призначення Міхеїла Саакашвілі віцепрем'єром українського уряду з питань реформ. Про це прямо заявили в Тбілсі.

У відповідь на заяви, глава фракції "Слуги народу" Давид Арахамія в коментарі OBOZREVATEL зазначив, що в разі такого сценарію Грузія зіткнеться з великими проблемами, ніж наша країна.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

  • Про плани призначити Саакашвілі віцепрем'єром вперше розповіла заступник глави фракції "Слуги народу" Євгенія Кравчук.

  • Пізніше інформацію підтвердив і сам Саакашвілі. Він заявив, що готовий працювати і незабаром надасть план.

  • Новина про включення ексголови Одеської ОДА до уряду викликала величезний ажіотаж серед українців.

  • 24 квітня Саакашвілі прибув на зустріч зі "Слугою народу", де розповів про те, чим хоче займатися у Кабміні. Його пріоритети – зниження тиску на бізнес і переговори з МВФ.

  • Президент України Володимир Зеленський на зустріч із Саакашвілі не приїхав.

  • Високопоставлене джерело у фракції "Слуга народу" заявило, що на засіданні монобільшості думки нардепів про призначення Саакашвілі розділилися. Хтось різко виступив проти, деякі ж поставилися до нього з розумінням.

  • Зараз все залежить від переговорів Саакашвілі з іншими фракціями парламенту, які відбудуться найближчим часом. Саме тому голосування можуть перенести на наступний тиждень.

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