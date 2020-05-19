В тому, що в Україні, на відміну від Нідерландів, не розпочався заочний суд над Гіркіним і іншими військовими злочинцями, над Януковичем і його оточенням, що дали команду розстріляти Майдан, винен не Гордон, а персонально депутати конкретних фракцій.

Звичайно, журналіст Гордон має право брати інтерв‘ю у будь-кого. Американці, наприклад, брали інтерв‘ю у самого бен Ладена. Питання не у факті інтерв‘ю, а в позиції, тональності, усмішках на слова ВОРОГА. І саме це робить інтерв‘ю Гордона з Гіркіним неприйнятним для мене.

ТАК, це інтерв‘ю ( як і десятки інших ) долучать до кримінальних справ Гіркіна. Але нічого нового воно слідству не дасть.

Хоча б тому, що справа Гіркіна про збиття авіалайнера МН17 - вже у голландському суді. З достатньою кількістю доказів, включаючи перехоплені українськими спецслужбами розмовами Гіркіна, Константінова, Суркова.

Справа про терористичні злочини Гіркіна в ході агресивної війни на Донбасі - теж давно завершена українською військовою прокуратурою. В січні 2019 йому вручена підозра.

Якби у нас (як в Нідерландах) був механізм in absentia - заочного правосуддя, ми б уже рік демонстрували всьому світу злочини російського агресора.

Ось сухі факти, якими я марно пробував достукатися до душ українських парламентарів:

"У містах Слов'янську та Горлівка ватажки незаконних збройних формувань Гіркін І.І. та Безлєр І.М. влаштували справжні "катівні".

Так, із показань потерпілого Х., якого утримували в різних місцях м. Горлівки, останній був свідком катування полонених електричним струмом, розпеченим електричним паяльником, тощо. Особи чесенської національності щовечора шикували полонених та кожного п'ятого розстрілювали. Під загрозою розстрілу полонених змушували ходити по замінованому полю, в результаті чого на мінах загинуло близько 80 осіб. Вони підвішували полонених та заживо знімали з них шкіру, змушуючи інших полонених за цим спостерігати. Під заргозою розстрілу свідка Х. примушували розчленовувати та закопувати тіла закатованих полонених у поліетиленових мішках.

Свідок Б. показав, що був очевидцем того, як бойовики під командуванням Безлєва І.М. розстріляли 36 полонених у дворі Горлівського міськвідділу внутрішніх справ.

Також установлено звірячі методи проведення Безлєром І.М. допитів українських полонених у примішенні Горлівського відділу УБОЗу. Так, за вказівкою Безлєра І.М. його бойовики просверлили К. обидві ноги, здійснили його кастрацію та зняли скальп з голови. Від завданих катувань К. загинув.

Такі звірячі методи застосовувалися і в інших місцях.

Для прикладу, під час незаконного утримання будівлі Луганської ОДА бойовиками під загальним керівництвом Грачова С.В. було закатовано та повішено прокурора м. Свердловська Луганської області Реву А.А."

Все це було марним. Депутати раз за разом провалювали рішення про заочку.

Ось результати сьомого ( дякую А. Парубію за наполегливість) голосування про відновлення заочного засудження.

http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/radan_gs09/ns_arh_golos…

Позиція фракцій - красномовніша за всі псевдопатріотичні словеса.

Фракція БПП - "за" - 102, "проти" - 0, "утримався" - 3, "не голосував" - 20, "відсутній" - 10.

Фракція НФ - "за" - 69, "проти" - 0, "утримався" - 0, "не голосував" - 6, "відсутній" - 5.

позафракційні - "за" - 12, "проти" - 2, "утримався" - 0, "не голосував" - 19, "відсутній" - 28.

Фракція Опозиціний блок - "за" - 0, "проти" - 4, "утримався" - 9, "не голосував" - 18, "відсутній" - 7.

Фракція Самопоміч - "за" - 4, "проти" - 0, "утримався" - 13, "не голосував" - 6, "відсутній" - 2.

Фракція Відродження - "за" - 1, "проти" - 0, "утримався" - 0, "не голосував" - 14, "відсутній" - 9.

Фракція Радикальної партії - "за" - 18, "проти" - 0, "утримався" - 0, "не голосував" - 1, "відсутній" - 2.

Фракція Батьківщина - "за" - 4, "проти" - 0, "утримався" - 3, "не голосував" - 4, "відсутній" - 9.

Фракція Воля народу - "за" - 2, "проти" - 0, "утримався" - 0, "не голосував" - 9, "відсутній" - 8.

Та й новий парламент про це воліє взагалі мовчати...

На фото - довідка про завершене в січні 2019 слідство Гіркіна і Безлєра.