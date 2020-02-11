"Він зрозумів мене!" Зеленський зробив відверте зізнання про Путіна

Президент України Володимир Зеленський вважає, що на зустрічі в "нормандському форматі" у Парижі 9 грудня глава Росії Володимир Путін "зрозумів його".

Про це він розповів у інтерв'ю "Інтерфакс-Україна". Також він поділився думками про те, до чого може призвести РФ її агресія в нашій країні.

"Я впевнений, що він мене дуже прозоро зрозумів. Здається, якщо такий контакт, очі в очі, ти одразу розумієш, хто перед тобою, що за людина, незважаючи на всі дані розвідки... І він розуміє, що треба закінчити цю війну", – наголосив глава держави.

Зеленський і Путін

За словами Зеленського, Росія навряд чи припинятиме свої спроби створювати "нові глобальні ідеї". А найстрашніше, що її може очікувати, вважає він, – це розпад держави в тому вигляді, в якому вона зараз існує.

Водночас президент зазначив, що провокування війни в Україні і є тією рушійною силою, яка вже веде країну-агресорку до розпаду.

"Ескалація і захоплення такої великої країни, як Україна – це, я впевнений, єдиний реально небезпечний крок для Росії, який може призвести до внутрішнього жорсткого конфлікту в ній. Це мої думки, я не кажу, що я на 100% правий, але мені здається, що саме це і може їх зупинити", – наголосив Зеленський.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше президент України Володимир Зеленський заявив, що йде на прямий діалог із главою Росії Володимиром Путіним, бо тільки так можна повернути на Батьківщину утримуваних українців і спробувати завершити війну на Донбасі.

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