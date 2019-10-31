Богдан назвав реальну причину звільнення Данилюка

Керівник Офісу президента Андрій Богдан заявив, що колишній секретар Ради національної безпеки й оборони України Олександр Данилюк, який раніше звільнився, зовсім не займався поточною роботою, як того вимагала обіймана ним посада.

Про це він розповів в інтерв’ю "Українській правді". Водночас наголосив, що до їхньої команди ексчиновника привів саме він. Але та виявилася занадто тісною для такого "впливового політика".

За словами Богдана, у них не було претензій до Данилюка. Як відомо, той сам написав заяву, нібито через протиріччя з ОП — зокрема, йому не сподобалася ефективність роботи Зеленського.

"Взагалі в нашу команду Олександра Данилюка привів я. Ми з ним давним-давно знайомі. Питання було не щодо ефективності. А в тому, що Саша весь час бачив себе у різних місцях, але не там, де він перебував", — зазначив глава ОП.

Богдан і Данилюк

Він додав, що Данилюк у команді не вирішував поточні питання, натомість займався стратегічним плануванням життя держави, а заразом і світу.

"Можливо, свої організаторські здібності він у майбутньому як великий політик зможе реалізувати, але ми були занадто малі, занадто тісні для такого впливового політика", — іронічно сказав Богдан.

Крім цього, він підкреслив, що їхня команда не відмовить Данилюку, якщо той раптом попроситься до них знову.

"Якщо він все ж таки знайде місце у цій галактиці... Якщо знайдеться місце, де він буде ефективним і результативним, то, можливо, наш діалог відновиться", — наголосив глава ОП.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Олександр Данилюк назвав однією з головних причин свого звільнення з посади секретаря РНБО ситуацію з можливим скасуванням націоналізації ПриватБанку.

Раніше Данилюк заявив, що пішов у відставку через небажання брати участь у "підкилимних іграх деяких персонажів".

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