"Він усіх влаштовує": у США визначилися з новим послом в Україні

У США вже визначилися з кандидатурою посла, який працюватиме в Україні.

Про це заявив міністр закордонних справ України Вадим Пристайко, передає УНІАН.

"Ми вже знаємо конкретно, людина буде запропонована. Нас, в принципі, влаштовує цей кандидат. Я сподіваюся якнайшвидше розпочати роботу з новим послом США в Україні", – повідомив дипломат.

Вадим Пристайко

Пристайко підкреслив, що під час візиту державного секретаря США Майка Помпео Україні вже повідомили про нового можливого посла.

Водночас глава МЗС пояснив, що послів у США призначає президент, але його кандидатуру потім має затвердити Сенат (верхня палата Конгресу).

Як повідомляв OBOZREVATEL:

Вільям Тейлор покинув посаду тимчасово повіреного в справах США в Україні з 1 січня, стало відомо 19 грудня.

Тейлор змінив на посту послиню США Марі Йованович, яка в травні покинула Україну. За федеральним законом, він міг працювати на тимчасовій основі щонайбільше 210 днів.

Насамкінець своєї каденції він записав звернення до громадян України, в якому похвалив її за прогрес у вирішенні конфлікту на Донбасі, висловивши підтримку від усіх політичних сил США.

Наступницею Тейлора стала Христина Квін, яка після закінчення місії Вільяма Тейлора тимчасово очолила Посольство США в Україні. Вона раніше працювала дипломаткою в Москві та Парижі.

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