"Він відданий": Помпео озвучив тему зустрічі із Зеленським

Державний секретар США Майк Помпео під час візиту в Україну 30 січня обговорить з президентом Володимиром Зеленським питання подолання корупції.

Як передає "Голос Америки", Помпео заявив журналістам, що "в Україні довгий перелік корумпованих осіб і тривала історія".

"Зеленський вживає кроків для подолання вкоріненої корупції в Україні і США прагнуть допомогти йому в цьому. Президент Зеленський сказав нам, що він відданий цьому. Заходи, яких він вживає, поки це демонструють і я з нетерпінням очікую на розмову з ним про це також", – сказав Помпео.

При цьому його запитали про те, чи планує піднімати питання про розслідування сім'ї Байдена. "Я не хочу говорити про конкретні персоналії. Це того не варте", – сказав він.

Зеленський і Помпео

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Помпео скасував закордонний тур, в рамках якого планував візит в Україну, а також Білорусь, Казахстан, Узбекистан і Кіпр. 22 січня на економічному форумі в Давосі Зеленський заявив, що незабаром очікується візит глави Держдепу США.

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