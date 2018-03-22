"Він теж здавався клоуном": Портников порівняв Савченко з Гітлером

Ситуацію, у якій опинилася позафракційний нардеп Надія Савченко через спроби здійснити державний переворот в Україні, можна порівняти з тим, як в 1923 році Німеччина сприйняла "пивний путч" Адольфа Гітлера.

Про це на своїй сторінці в Facebook написав журналіст і політолог Віталій Портников.

"Багатьом тверезомислячим німцям він здавався анекдотичним клоуном не сповна розуму. Але багато хто побачив у єфрейторі сміливого захисника інтересів народу, героїчного ветерана війни, що бореться проти злочинної влади, справжню надію нації. І суд над Гітлером та його прихильниками тільки посилив це враження. Знадобилося усього 10 років, щоб мудрий німецький народ привів свого героя до влади, запроторив тверезомислячих у концтабори і спалив півсвіту разом із самою Німеччиною - гулять так гулять", - пише Портников.

Також він додав, що якщо хтось думає, що Гітлер в листопаді 1923 року виглядав більш солідно і менш переконливо для люмпена, ніж Савченко в березні 2018 року, "він дуже помиляється".

Нагадаємо, 22 березня Верховна Рада дала згоду на притягнення до відповідальності, затримання і арешт Савченко.

Її підозрюють в організації держперевороту в Україні. ГПУ стверджує, що у слідства є незаперечні докази того, що нардеп особисто планувала терористичний акт у залі парламенту.