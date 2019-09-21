"Він терорист!" Порошенко розповів про істерику Путіна через Сенцова

Президент Росії Володимир Путін відмовився звільняти політув'язненого режисера Олега Сенцова, який пізніше став учасником обміну полоненими, заявивши, що той нібито є терористом.

Про це в ефірі програми "Рандеву з Яніною Соколовою" на "5 каналі" повідомив п'ятий президент України Петро Порошенко, розповівши про свою роботу над поверненням в'язнів Кремля на батьківщину.

"Не було жодної розмови з Путіним, з керівниками світу, де б прізвище Сенцова не стояло на порядку денному", – зазначив він. Перше обговорення режисера, як додав політик, було через два тижні після його незаконного арешту.

За словами депутата, спершу російський лідер погодився обміняти Сенцова на двох журналістів із РФ, затриманих в Україні, однак не дотримав обіцянки.

"Я дзвоню пану Путіну, кажу про питання Сенцова та інших. Він відповідає: "Так почекайте, мені принесли документи, він терорист. Він особисто..." Ні, Володимире, це всесвітньо відомий діяч мистецтв, вас вводять в оману", – сказав Порошенко.

Він додав, що п'ять років президент Росії категорично відмовлявся обговорювати звільнення Сенцова, незважаючи на тиск.

"Путін розглядав заручників як розмінну монету. І тим він купував можливе скасування санкцій", – сказав лідер "ЄС". Він стверджує, що в результаті рішення Морського трибуналу в Гамбурзі, подальше утримання українських моряків стало ризикованим для Росії, тому агресор пішов на широкий обмін.

"Якщо би не було виконане це рішення суду, точніше Трибуналу у Гамбурзі, яке було розпочато позовом одразу ж після подій в листопаді, після акту агресії в Керченській протоці, російські кораблі могли б заарештовувати в будь-якій частині світу", – зазначив Порошенко.

Він нагадав, що за час його президентської каденції вдалось повернути понад три тисячі полонених. При цьому абсолютно неприпустимо, щоб звільнені українські моряки після повернення додому давали будь-які свідчення слідчим органам країни-агресора.

"Зараз, принаймні по заявах слідчого комітету Росії, вони збираються продовжувати допитувати наших моряків. Вони в них, виявляється, ще є підозрюваними. Але наші моряки мають бути випущені без будь-яких умов, тому що це є прецедент для виконання рішень міжнародного суду", – сказав лідер "ЄС".

Петро Порошенко та Олег Сенцов Колаж

Нагадаємо, що Олег Сенцов був заарештований 10 травня 2014 року у Сімферополі. ФСБ Росії звинуватила його в керівництві терористичною групою, яка мала намір підірвати місцевий пам'ятник Леніну. У серпні 2015 Північно-Кавказький військовий окружний суд в Ростові-на-Дону засудив Сенцова до 20 років позбавлення волі з відбуванням покарання у колонії суворого режиму.

У 2018 році Сенцов протягом 145 днів тримав голодівку, вимагаючи від російських властей звільнення 64 українських громадян, які перебувають за ґратами в РФ з політичних мотивів. Однак незабаром режисер був змушений перервати голодування через загрозу примусового годування.

Раніше OBOZREVATEL писав про всіх 35 українців, які повернулися в Україну в результаті обміну полоненими з Росією.

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