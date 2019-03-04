"Він став одержимий!" Стало очевидно, як Янукович ганебно втратив владу в Україні

Президент-втікач Віктор Янукович, піднімаючись кар'єрними сходами, тільки погіршував свої якості державного діяча.

Про це в своїй книзі "Мій шлях в задзеркаллі" написав український політик і перший секретар РНБО Володимир Горбулін. Він зазначив, що особисто зустрічаючись, побачив трьох різних Януковичів, передає Liga.net.

"Вперше я спілкувався з ним у 1998 році, коли приїжджав у Донецьк. Мене трохи насторожив той факт, що губернатор Янукович піднімається до свого кабінету в будівлі ОДА на окремому ліфті, що з ним завжди двоє охоронців... Але він здався мені тоді людиною, не позбавленою організаторських талантів. Хоча безумовно не був людиною високої культури", – згадував він.

Горбулін додав, що коли в 2004 році стався Майдан, Янукович критично пережив поразку.

"На жаль, у нього не було відповідних здібностей. Тоді я ще бачив у Януковичі бажання вчитися, рости як державний діяч, але вже в поєднанні з цим у ньому зароджувалася велич. Події 2004-2005 років завдали по цій величі нищівного удару. Він став одержимий реваншем", – підкреслив політик.

Він також розповів, що пік відбувся у 2010 році, коли Янукович став президентом, і в ньому "перемогли гірші якості".

"Саме дрімуча некомпетентність, катастрофічно низький рівень кваліфікації апарату в значній мірі стали причиною сповзання до краю прірви, яке привело Україну практично до повного, трагічного руйнування державних інститутів на початку 2014 року", – підсумував Горбулін.

Віктор Янукович

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