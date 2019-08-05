"Він сам додаток РФ!" Зеленського впіймали на використанні забороненого ресурсу. Фотофакт

У мережі спливло фото президента Володимира Зеленського, на якому видно, що в його телефоні встановлено додаток забороненого в Україні російського ресурсу Yandex. Disk.

На цей нюанс звернули увагу на сторінці спільноти "Баба і кіт" у Facebook. Очевидно, що знімок був зроблений під час зустрічі тоді ще кандидата у президенти Зеленського з бізнесом, яка відбулася у березні.

"Російський додаток на телефоні. Як невдобно вийшло", – із сарказмом зазначили автори викривального поста. У коментарях під ним спалахнула бурхлива дискусія, в якій українці обурилися тим фактом, що глава держави ігнорує заборону на інформаційні продукти країни-агресора.

Логотип додатку Yandex. Disk Facebook "Баба і кіт"

Додаток Yandex. Disk на телефоні Зеленського Facebook "Баба і кіт

Володимир Зеленський Facebook "Баба і кіт

"І він сам проросійський додаток. "Яндекс" – це така дрібниця на тлі всього іншого", "Не здивуюся, якщо на цьому "Яндекс Диску" ще й робочі документи можна знайти", "Йому з цього додатку інструкції зі здачі країни надсилають", "А звідки ще він буде знати, що там у хохлів?", "Куди СБУ дивиться? Ой, туди ж і дивиться", "Він сказав – держава у смартфоні. Просто не уточнив, яка", – пишуть люди.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у Черкасах виник скандал через робочий візит президента Зеленського 31 липня. З'ясувалося, що до глави держави пускали лише за закритими списками.

Також журналісти принесли Зеленському у Черкасах його бюст, що дуже здивувало президента. Однак від подарунка він відмовився.

Підписуйся на наш Telegram. Отримуй тільки найважливіше!