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"Він сам додаток РФ!" Зеленського впіймали на використанні забороненого ресурсу. Фотофакт

6.3т Читати матеріал російською

У мережі спливло фото президента Володимира Зеленського, на якому видно, що в його телефоні встановлено додаток забороненого в Україні російського ресурсу Yandex. Disk.

На цей нюанс звернули увагу на сторінці спільноти "Баба і кіт" у Facebook. Очевидно, що знімок був зроблений під час зустрічі тоді ще кандидата у президенти Зеленського з бізнесом, яка відбулася у березні.

"Російський додаток на телефоні. Як невдобно вийшло", – із сарказмом зазначили автори викривального поста. У коментарях під ним спалахнула бурхлива дискусія, в якій українці обурилися тим фактом, що глава держави ігнорує заборону на інформаційні продукти країни-агресора.

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Логотип додатку Yandex. Disk

Логотип додатку Yandex. Disk

Facebook "Баба і кіт"

Додаток Yandex. Disk на телефоні Зеленського

Додаток Yandex. Disk на телефоні Зеленського

Facebook "Баба і кіт

Володимир Зеленський

Володимир Зеленський

Facebook "Баба і кіт

"І він сам проросійський додаток. "Яндекс" – це така дрібниця на тлі всього іншого", "Не здивуюся, якщо на цьому "Яндекс Диску" ще й робочі документи можна знайти", "Йому з цього додатку інструкції зі здачі країни надсилають", "А звідки ще він буде знати, що там у хохлів?", "Куди СБУ дивиться? Ой, туди ж і дивиться", "Він сказав – держава у смартфоні. Просто не уточнив, яка", – пишуть люди.

"Він сам додаток РФ!" Зеленського впіймали на використанні забороненого ресурсу. Фотофакт

"Він сам додаток РФ!" Зеленського впіймали на використанні забороненого ресурсу. Фотофакт

"Він сам додаток РФ!" Зеленського впіймали на використанні забороненого ресурсу. Фотофакт

"Він сам додаток РФ!" Зеленського впіймали на використанні забороненого ресурсу. Фотофакт

"Він сам додаток РФ!" Зеленського впіймали на використанні забороненого ресурсу. Фотофакт

Як повідомляв OBOZREVATEL, у Черкасах виник скандал через робочий візит президента Зеленського 31 липня. З'ясувалося, що до глави держави пускали лише за закритими списками.

Також журналісти принесли Зеленському у Черкасах його бюст, що дуже здивувало президента. Однак від подарунка він відмовився.

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Особа
Володимир Зеленський
Місце
Україна
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филипп филипыч
филипп филипыч
наши народы спецом стравливают. разделяй и властвуй.
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Городецкий Сергей
Городецкий Сергей
Такое ощущение, что Обозревателю, заплатили за мочилово Зе. Уже такой маразм пишут, комментируя своими же ботами рагулями. Во время предвыборной кампании полный нейтралитет, сейчас противно читать. Обосратель одним словом.
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