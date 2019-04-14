"Він розстріляв парламент": Парубій стурбований перемогою Зеленського на виборах

Спікер Верховної Ради України Андрій Парубій заявив, що не знає, чого очікувати від співпраці з кандидатом у президенти Володимиром Зеленським у разі його перемоги на виборах.

Своїми побоюваннями він поділився в інтерв'ю телеканалу "Україна". Парубій нагадав також, як в серіалі "Слуга народу" герой шоумена Василь Голобородько розстріляв парламент. (Щоб подивитися відео, доскрольте новину до кінця).

"Я знаю і розумію, якою буде співпраця з президентом, якщо буде обрано Петра Порошенка. І так само я не знаю, якою вона буде, якщо переможе Володимир Зеленський. Все, що мені відомо, – це те, що у нього є секретний план щодо парламенту. Я не розумію, чому він секретний", – зазначив Парубій.

Андрій Парубій KP.UA

Спікер підкреслив, що оскільки Верховна Рада обрана народом України, таємниць бути не повинно.

"Я вже не кажу про те, що його літературний герой закінчив один із фільмів розстрілом парламенту. Не розумію, звідки такий імпульс? У нас вже були люди, які приходили з гранатами. І було доведено, що сценарій зайшов з іншої країни – з Росії. Тому для мене великий знак питання, якою буде співпраця з людиною, яка так бачить відносини з парламентом, не як в цивілізованих країнах", – поділився Парубій.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в штабі Зеленського заявили, що рішення про розпуск Верховної Ради України має ухвалюватися виключно за законом і в інтересах суспільства.

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