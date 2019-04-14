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"Він розстріляв парламент": Парубій стурбований перемогою Зеленського на виборах

6.7тЧитати матеріал російською

Спікер Верховної Ради України Андрій Парубій заявив, що не знає, чого очікувати від співпраці з кандидатом у президенти Володимиром Зеленським у разі його перемоги на виборах.

Своїми побоюваннями він поділився в інтерв'ю телеканалу "Україна". Парубій нагадав також, як в серіалі "Слуга народу" герой шоумена Василь Голобородько розстріляв парламент. (Щоб подивитися відео, доскрольте новину до кінця).

"Я знаю і розумію, якою буде співпраця з президентом, якщо буде обрано Петра Порошенка. І так само я не знаю, якою вона буде, якщо переможе Володимир Зеленський. Все, що мені відомо, це те, що у нього є секретний план щодо парламенту. Я не розумію, чому він секретний", – зазначив Парубій.

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Андрій Парубій

Андрій Парубій

KP.UA

Спікер підкреслив, що оскільки Верховна Рада обрана народом України, таємниць бути не повинно.

"Я вже не кажу про те, що його літературний герой закінчив один із фільмів розстрілом парламенту. Не розумію, звідки такий імпульс? У нас вже були люди, які приходили з гранатами. І було доведено, що сценарій зайшов з іншої країни – з Росії. Тому для мене великий знак питання, якою буде співпраця з людиною, яка так бачить відносини з парламентом, не як в цивілізованих країнах", – поділився Парубій.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в штабі Зеленського заявили, що рішення про розпуск Верховної Ради України має ухвалюватися виключно за законом і в інтересах суспільства.

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Особи
Володимир ЗеленськийАндрій ПарубійПетро Порошенко
Місце
Україна
Тег
Выборы 2019
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Федоров Федор
Федоров Федор
Человек с чем-то во рту забеспокоился)
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вованов вован
вованов вован
Федоров Федор, это точно, возможно наконец это что-то проглотит.
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Семёнов Александр
Семёнов Александр
Секретный план такой, 1)Порошенко -на нары 2) Парубия -в дурку... 3)Турчина-поганина - сразу расстрелять, Шкиряка с антонинойОтдать Ляшку ,для любовных утех.Авакяна,- в Армению
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Гольдман Алексей
Гольдман Алексей
Семёнов Александр, бляха-муха, не делайте себе нервы, юла луценко после лезко заболел, появится в жопу пьяным в Германии, в каком-нибудь аэропорту, где его удачно словят и сплячут вместе с Джулианом Ассанжем, чтобы не пиздел лишнего!
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Гольдман Алексей
Гольдман Алексей
Семёнов Александр, да нет, любезный, авакяна нельзя в Армению, Пашинян его вместе с собой на экономический форум в Питер летом в наручниках привезет, пагубея в дурку нельзя, дурка в майдан превратится сразу, шкиряка с любовницей надо в Непал отправить, украинских альпинистов спасать, навсегда, на высоту 8000 метров, антонину и ляжку прелюдно скрестить, а трупчинова заживо забальзамировать, и на стенку в ПЦУ вместе с томосом повесить!
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Tapasenko 0leg
Tapasenko 0leg
Парубий больше обеспокоит за свою жопу, которая останется без средств к существованию!
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