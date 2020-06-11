Президент України Володимир Зеленський впевнений, що брат глави Офісу президента Андрія Єрмака Денис не брав гроші за працевлаштування на посади в органах влади.

Про це він заявив в інтерв’ю "Українській правді".

Володимир Зеленський і Денис Єрмак

"Він точно нічого не взяв. Він не взяв грошей. Я не уявляю, щоб Єрмак собі б зробив, якби його брат десь щось взяв", – сказав Зеленський.

На його думку, "плівки Єрмака" з’явилися тому, що Денис Єрмак базіка.

"Він просто базіка. Я вважаю, базіка. Я вважаю, що це неправильно, що це його велика помилка", – підкреслив президент.

Зеленський додав, що Єрмак завжди хотів якось допомагати.

"Він же такий, знаєш, війна – побіг в АТО, воював там, допомагав, там він волонтер. Тут щось не те в "Укрзалізниці" – давай знайдемо нормальних людей. Ну він така людина", – зазначив глава держави.

Як писав OBOZREVATEL:

скандал з "плівками Єрмака" розгорівся після того, як нардеп від "Слуги народу" Гео Лерос, якого звільнили з посади радника президента, опублікував серію відео, які нібито свідчать про причетність до корупції Дениса Єрмака.

На них фігуранти обговорюють призначення за хабарі і те, як проходить відбір кандидатів.

Також в інтернеті з'явився запис, на якій фігуранти "плівок Єрмака" обговорюють отримання нагородної зброї.

Раніше в мережі оприлюднили розмову кандидата на посаду глави Госгеокадастра Олександра Луцького та одного з фігурантів скандальних "плівок Єрмака". У ній вони обговорюють нібито курирування нинішнім главою ОПУ Андрієм Єрмаком питання про створення земельної схеми для свого брата Дениса.

Нагадаємо, також фігуранти скандальних "плівок" Дмитро Штанько і Сергій Шумський розповіли, що люди, які проходили співбесіди у брата глави ОПУ Дениса Єрмака, за призначення на певні посади в цілому заплатили близько $ 100 тисяч.

Більш того, перші $10 тис. із зібраних 100 тис. навіть нібито встигли передати безпосередньо нинішньому главі ОПУ Андрію Єрмаку. Йшлося про "проплату" Луцького.

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