"Він професіонал!" У "Слузі народу" спробували виправдати фігуранта секс-скандалу Яременка

Голова постійної делегації Верховної Ради в ПАРЄ, народна депутатка від фракції партії "Слуга народу" Єлизавета Ясько заявила, що журналісти повинні висвітлювати те, що відбувається в Україні, а не листування нардепів.

Так вона прокоментувала скандал, а який потрапив її колега, глава комітету Верховної Ради з питань зовнішньої політики і міжпарламентського співробітництва Богдан Яременко, листуючись у Верховній Раді з секс-працівницею, передає "Новое время".

За її словами, скандал спровокував багато інформаційних шумів, які негативно вплинули на роботу комітету.

Ясько заступилася за Яременка

"Я знаю Богдана Васильовича як професіонала, і я знаю, що потрібно розділяти особисте і професійне. І я думаю, що він сам здатний дати оцінку тому, що сталося. У мене до нього претензій немає.

Єдине, що хотілося б і всередині нашої фракції, і в опозиції, – конструктивної роботи. Тому що коли блокується діяльність комітету через протести проти існуючого голови, це не дозволяє ефективно працювати", – сказала Ясько.

Вона додала, що їй не подобається, що кожен журналіст чи фотограф може сфотографувати внутрішню переписку депутата.

"Це особиста відповідальність кожного. Журналісти ж повинні висвітлювати, що відбувається в нашій Україні, а не що написано на екрані у депутата", – додала політикиня.

Нагадаємо, 29 жовтня Яременко під час засідання парламенту попався на інтимному листуванні з дівчиною, з якою домовлявся про секс-послуги за гроші.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

через деякий час скандальний нардеп Яременко відзначився ще однією витівкою в сесійній залі Ради. Під час засідання він милувався дівчатами в додатку для знайомств Tinder.

Після цього Яременко підтвердив, що інтимне переписування про надання секс-послуг перебувало в його телефоні. При цьому повідомив, що воно нібито було сфабриковано їм же.

Однак в мережі розкрили "провокацію", з'ясувавши, що Яременко задовго до цього зареєструвався на сайтах знайомств.

Мережа відреагувала мемами і насмішками на секс-переписки "слуги народу".

Незабаром були опубліковані листування Яременко з іншими дівчатами.

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