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21 січня • оновлено в 16:12
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"Він професіонал!" У "Слузі народу" спробували виправдати фігуранта секс-скандалу Яременка

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Голова постійної делегації Верховної Ради в ПАРЄ, народна депутатка від фракції партії "Слуга народу" Єлизавета Ясько заявила, що журналісти повинні висвітлювати те, що відбувається в Україні, а не листування нардепів.

Так вона прокоментувала скандал, а який потрапив її колега, глава комітету Верховної Ради з питань зовнішньої політики і міжпарламентського співробітництва Богдан Яременко, листуючись у Верховній Раді з секс-працівницею, передає "Новое время".

За її словами, скандал спровокував багато інформаційних шумів, які негативно вплинули на роботу комітету.

Ясько заступилася за Яременка

Ясько заступилася за Яременка

"Я знаю Богдана Васильовича як професіонала, і я знаю, що потрібно розділяти особисте і професійне. І я думаю, що він сам здатний дати оцінку тому, що сталося. У мене до нього претензій немає.

Єдине, що хотілося б і всередині нашої фракції, і в опозиції, – конструктивної роботи. Тому що коли блокується діяльність комітету через протести проти існуючого голови, це не дозволяє ефективно працювати", – сказала Ясько.

Вона додала, що їй не подобається, що кожен журналіст чи фотограф може сфотографувати внутрішню переписку депутата.

"Це особиста відповідальність кожного. Журналісти ж повинні висвітлювати, що відбувається в нашій Україні, а не що написано на екрані у депутата", – додала політикиня.

Нагадаємо, 29 жовтня Яременко під час засідання парламенту попався на інтимному листуванні з дівчиною, з якою домовлявся про секс-послуги за гроші.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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Автор
Гліб Іванов
Особи
Богдан Яременко Єлізавета Ясько
Місце
Україна
Теги
Партія Слуга народу ПАРЄ Верховна Рада України
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