"Він погодиться": Порошенко зробив гучну заяву про переговори з Путіним

Президент України Петро Порошенко планує в разі перемоги на майбутніх виборах почати з оновлення військової ракетної програми і переговорів із лідером РФ Володимиром Путіним щодо повернення окупованих територій.

Таку заяву він зробив під час свого виступу на Михайлівській площі в Києві. (Щоб подивитися відео, доскрольте новину до кінця).

"Наша дорога до миру лежить через подальше зміцнення армії. Свою першу президентську каденцію, страшно і згадати, починав із того, що шукав для армії не тільки шоломи та бронежилети, а штани, шкарпетки, білизну. Наступну каденцію – почну з оновленою військовою ракетною програмою", – пообіцяв Порошенко.

Скріншот з відео

Скріншот з відео

Він також розкрив плани і щодо окупованих територій – повертати їх збирається Порошенко політико-дипломатичним шляхом.

"Коли Путін побачить, що українці на виборах проголосували проти капітуляції, він просто змушений буде погодитися і на блакитні каски ООН, і на інші наші пропозиції", – запевнив президент.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Порошенко заявив, що "русскій мір" на Донбасі зазнав поразки.

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