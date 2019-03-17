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"Він погодиться": Порошенко зробив гучну заяву про переговори з Путіним

6.9тЧитати матеріал російською

Президент України Петро Порошенко планує в разі перемоги на майбутніх виборах почати з оновлення військової ракетної програми і переговорів із лідером РФ Володимиром Путіним щодо повернення окупованих територій.

Таку заяву він зробив під час свого виступу на Михайлівській площі в Києві. (Щоб подивитися відео, доскрольте новину до кінця).

"Наша дорога до миру лежить через подальше зміцнення армії. Свою першу президентську каденцію, страшно і згадати, починав із того, що шукав для армії не тільки шоломи та бронежилети, а штани, шкарпетки, білизну. Наступну каденцію – почну з оновленою військовою ракетною програмою", – пообіцяв Порошенко.

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"Він погодиться": Порошенко зробив гучну заяву про переговори з Путіним

Скріншот з відео

"Він погодиться": Порошенко зробив гучну заяву про переговори з Путіним

Скріншот з відео

Він також розкрив плани і щодо окупованих територій – повертати їх збирається Порошенко політико-дипломатичним шляхом.

"Коли Путін побачить, що українці на виборах проголосували проти капітуляції, він просто змушений буде погодитися і на блакитні каски ООН, і на інші наші пропозиції", – запевнив президент.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Порошенко заявив, що "русскій мір" на Донбасі зазнав поразки.

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Тема
Російсько-український конфлікт
Особи
Петро ПорошенкоВолодимир Путін
Місце
Україна
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Medved George
Medved George
Ну умница, что тут скажешь! Вот это ПРЕЗИДЕНТ! А то, на колени встану, птьху! учись чмошник!
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Лайшев Пётр
Лайшев Пётр
Мало украинцев поубивал и ограбил, упырь соевый?? Ещё хочется?!
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Белый господин
Белый господин
Это что, Сталин к Гитлеру на переговоры напрашивается?
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Medved George
Medved George
Белый господин, Неее! Это ПЁТР ПЕРВЫЙ, дает плешивому возможность хоть как-то сохранить свою потёртую шкурку! Лучше уж в тюрьме Гааги доживать, чем "просто здохнуть" с черенком от лопаты в жопе!
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