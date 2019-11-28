"Він плюнув мені в обличчя!" Ще один "слуга народу" зізнався в судимості

Депутат Верховної Ради від фракції "Слуга народу" Андрій Богданець, який був обраний до парламенту за 163 округом на Тернопільщині, зізнався у своїй судимості.

Подробицями він поділився на своїй сторінці в Facebook. Нардеп розповів, що інцидент трапився у 2015 році, коли він перебував у відпустці. Тоді він добровольцем брав участь у бойових діях на Донбасі в складі батальйону "Січ".

"По дорозі натрапив на чоловіка, який спершу провокував, а потім ледь не став винуватцем аварії з нашою спільною участю. Зупинилися, почалася лайка. Під час словесної сутички плюнув мені в обличчя", – написав Богданець.

Андрій Богданець зізнався у своїй судимості facebook.com/andriy.bogdanets

У відповідь, розповідає депутат, він "один раз вдарив, не розрахувавши сили".

"Не знаю, що на той час стало більше причиною: поняття чоловічої гідності або відчуття, яке відоме абсолютно всім "атовцям". Поки ти там, у бліндажах і на блокпостах, у країні, яку ти власне і захищаєш, досі твориться безлад. У політиці, в суспільстві, на автодорогах ", – написав нардеп.

Він додав, що оплатив лікування і визнав свою провину.

"Після інциденту я вину свою визнав, оплатив лікування. Мені справді шкода, що потерпілий мав проблеми зі здоров'ям після тієї нашої зустрічі", – написав він.

Раніше колишній народний депутат Ігор Мосійчук у своєму Telegram-каналі розповів, що Богданець був засуджений до двох років обмеження волі з випробувальним терміном в один рік.

Як писав OBOZREVATEL:

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