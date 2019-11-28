"Він плюнув мені в обличчя!" Ще один "слуга народу" зізнався в судимості

Депутат Верховної Ради від фракції "Слуга народу" Андрій Богданець, який був обраний до парламенту за 163 округом на Тернопільщині, зізнався у своїй судимості.
Подробицями він поділився на своїй сторінці в Facebook. Нардеп розповів, що інцидент трапився у 2015 році, коли він перебував у відпустці. Тоді він добровольцем брав участь у бойових діях на Донбасі в складі батальйону "Січ".
"По дорозі натрапив на чоловіка, який спершу провокував, а потім ледь не став винуватцем аварії з нашою спільною участю. Зупинилися, почалася лайка. Під час словесної сутички плюнув мені в обличчя", – написав Богданець.
Андрій Богданець зізнався у своїй судимості
facebook.com/andriy.bogdanets
У відповідь, розповідає депутат, він "один раз вдарив, не розрахувавши сили".
"Не знаю, що на той час стало більше причиною: поняття чоловічої гідності або відчуття, яке відоме абсолютно всім "атовцям". Поки ти там, у бліндажах і на блокпостах, у країні, яку ти власне і захищаєш, досі твориться безлад. У політиці, в суспільстві, на автодорогах ", – написав нардеп.
Він додав, що оплатив лікування і визнав свою провину.
"Після інциденту я вину свою визнав, оплатив лікування. Мені справді шкода, що потерпілий мав проблеми зі здоров'ям після тієї нашої зустрічі", – написав він.
Раніше колишній народний депутат Ігор Мосійчук у своєму Telegram-каналі розповів, що Богданець був засуджений до двох років обмеження волі з випробувальним терміном в один рік.
Як писав OBOZREVATEL:
раніше стало відомо, що народний депутат України з фракції "Слуга народу" Роман Іванісов відбував покарання за зґвалтування.
Журналіст Юрій Бутусов запевнив, що інформація є достовірною. Також він розкрив подробиці перебування чоловіка за ґратами, зазначивши, що він погасив судимість законним шляхом.
Генеральний прокурор Руслан Рябошапка підтвердив наявність погашеної судимості у Іванісова.
Іванісов заявив про замовну провокацію і призупинення членства в політсилі. Відповідний пост він розмістив у своєму Facebook після спростування від ГПУ, однак пізніше передумав і видалив пост.
З обвинувального вироку відомо, що чоловік був засуджений за групове задоволення статевої пристрасті з обтяжувальними обставинами і замах на зґвалтування.
Судимість Романа Іванісова за зґвалтування підтвердили в Пологівському районному суді Запорізької області.
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