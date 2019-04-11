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"Він нормально ходить": Гройсман здивував відповіддю про підтримку Порошенка

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Прем'єр-міністр України Володимир Гройсман уникнув прямої відповіді, чи підтримує він на президентських виборах кандидатуру чинного глави держави Петра Порошенка.

Відповідне запитання поставили йому журналісти "Громадського". (Щоб подивитися відео, доскрольте новину до кінця).

"А що, Петро Олексійович потребує підтримки? Я цього не побачив. Він нормально ходить", – сказав Гройсман.

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Гройсман і Порошенко

Гройсман і Порошенко

censor.net.ua

Відзначимо, раніше прем'єр-міністр заявляв про свою підтримку рішення Порошенка балотуватися на другий термін.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Гройсман скептично поставився до того, що екс-міністр фінансів Олександр Данилюк став радником кандидата в президенти Володимира Зеленського.

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Особи
Володимир ГройсманПетро Порошенко
Місце
Україна
Тег
Выборы 2019
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