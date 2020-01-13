"Він неодноразово брехав!" Прем’єр Польщі жорстко відповів на "історичні" заяви Путіна

Прем’єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький заявив, що уряд і керівна партія його країни "Право і справедливість" відстоюватимуть правду та історичну пам’ять після скандальної промови на цю тему президента Росії Володимира Путіна.

Позицією польських чиновників він поділився на новорічній зустрічі з партійними структурами в регіоні Підкарпаття. Про це повідомляє "Європейська правда".

Зазначається, що у відповідь на виловлювання глави РФ, мовляв, "довоєнна влада Польщі співпрацювала з гітлерівською Німеччиною", Моравецький оприлюднив заяву, в якій йдеться, зокрема, що Путін неодноразово брехав на тему Польщі.

Матеуш Моравецький і Володимир Путін

"Немає майбутнього без історичної правди, і від того, хто переможе у цьому змаганні за пам’ять, залежить, чи будуть нас називати спільниками злочинців, людей, які в минулому припускалися помилок, чи ми гордо триматимемо голову високо, як спадкоємці знаменитих героїв часів найстрашнішої Другої світової війни", – зауважив польський прем’єр.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

На своїй пресконференції Путін заявив, що СРСР не окупував Польщу у вересні 1939 року, а "ввів свої війська в країну, яка була дезінтегрована, а влада вже не контролювала ситуацію". Також він висловив думку, що Польща сама була агресором, коли восени 1938 року захопила частину Чехословаччини.

МЗС Польщі розкритикували скандальну заяву Путіна про передісторію Другої світової війни. У заяві сказано, що російська сторона "посилається на пропагандистські послання сталінської епохи".

Путін також заявив, що Польща нібито в змові з Гітлером розв'язала Другу світову війну.

Міністерство закордонних справ Польщі викликало посла Росії Сергія Андрєєва через грубі висловлювання Путіна.

У МЗС Польщі сказали, що готові роз'яснювати російським дипломатам правду про Другу світову війну стільки часу, скільки буде потрібно.

Голова Ради міністрів Польщі Матеуш Моравецкій припустив, що в такий спосіб Путін намагається відвернути увагу від проблем Росії.

У Польщі після скандалу з заявами президента Росії Володимира Путіна вирішили на законодавчому рівні заборонити Москві тлумачити історію "зі своєї точки зору".

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