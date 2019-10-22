"Він небезпечний": у ЄС попередили Зеленського про оточення президента

Керівник Офісу президента України Андрій Богдан становить небезпеку для глави держави Володимира Зеленського.

Про це в інтерв'ю "Інтерфакс-Україна" заявила віцепрезидентка комітету Асоціації "Україна-ЄС", депутатка Європарламенту Віола фон Крамон-Таубадель. Вона зазначила, що поки той є найважливішою фігурою в ОП, іншим прийдеться скрутно.

"Я була досить наївною. Я думала, що Зеленський – нова фігура, але ні. Сам по собі – так, але не люди, які за ним стоять. Можливо, деякі з його компаній, "Кварталу 95", і є професіоналами, здатними швидко адаптуватися. Те, що вони можуть зробити – це вчитися й надавати йому (Зеленському – Ред.) інформацію. Але доти, доки Богдан є найважливішою фігурою в його офісі, іншим буде дуже важко", – поділилася фон Крамон-Таубадель.

Євродепутатка наголосила, що хотіла б, аби Богдан пішов зі свого поста.

"Це, звісно, нереально, але донори й західні партнери усвідомили, що він небезпечний, у нього свій порядок денний, ви не знаєте, на кого він працює, які його наміри і які законопроєкти він подаватиме", – додала вона.

Зеленський і Богдан

Як повідомляв OBOZREVATEL, глава ОП Андрій Богдан підколов президента Володимира Зеленського.

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