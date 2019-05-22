"Він не належить собі": у Зеленського зізналися про проблеми в команді

У команді президента Володимира Зеленського існують проблеми з внутрішньою комунікацією.

Про це в інтерв'ю "Лівому берегу" розповів радник і представник глави держави в парламенті Руслан Стефанчук, відповідаючи на питання журналістів про те, що представники команди іноді коментують окремі питання "від себе".

"Думаю, це – хвороба росту, ще не напрацьованих внутрішніх комунікацій. Буває, що я з ним бачуся дуже часто, буває, що не бачимося, але я розумію: так формується графік його зустрічей. Він більше не належить собі. Думаю, скоро все налагодиться", – сказав Стефанчук.

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"Я розумію, що помилки будуть, шишки ми наб'ємо. Але, як говорив класик, краще декілька років помилок, ніж 28 років саботажу розвитку держави", – додав він.

Володимир Зеленський obozrevatel

Як повідомляв OBOZREVATEL, в команді Зеленського розглядають ідею зі скороченням чисельності Верховної Ради. За словами Стефанчука, перебування 450 депутатів в Раді було доцільним ще тоді, коли населення України становило близько 52 мільйонів.

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