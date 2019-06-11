ГоловнаНовини
МоваЯзык
Візьміть участь
у розіграші
пледу Венето «Дотик природи» Взяти участь
Приз
Конкурс
БлогиСвіт
Вибори до Верховної Ради України 2019

/Політика

"Не актор, а звичайний кривляка": Зеленського рознесли за виступ із папірця

33тЧитати матеріал російською

Виступ президента України Володимира Зеленського на засіданні Конституційного суду України 11 червня викликав хвилю обурення у мережі. Українці розкритикували главу держави за те, що він читав промову з аркуша паперу, незважаючи на акторське минуле.

Як відомо, у вівторок КСУ почав розглядати конституційність указу Зеленського про розпуск Верховної Ради. Сам Зеленський виступив на засіданні з короткою промовою, назвавши свою юридичну позицію "беззаперечною і бездоганною". Після цього він швидко залишив залу (всі подробиці читайте тут).

Володимир Зеленський виступив із промовою на засіданні КСУ 11 червня 2019 року

Володимир Зеленський виступив із промовою на засіданні КСУ 11 червня 2019 року

"Не можу зрозуміти: як актор, який все свідоме життя вільно виголошує написані кимось промови, в новій ролі ніяк не може говорити не з папірця? Проблема у пам'яті чи у репліках?" — поцікавився народний депутат від "Народного фронту" Дмитро Тимчук на своїй сторінці у Facebook.

Під постом політика спалахнула бурхлива дискусія. Користувачі мережі зійшлися на думці, що у Зеленського або маленький запас слів і йому важко дається спеціалізована лексика, або ніякий він не професійний актор. Нижче наводимо найяскравіші коментарі.

Президент України Володимир Зеленський

Президент України Володимир Зеленський

колаж

"Суть у сенсах. Актор у театрі проводить роботу над роллю, розбираючи репліки, засвоюючи за змістом і підтекстом. Проживаючи їх, він часто робить думку автора своєю. Репліки Зеленського у ролі президента він не усвідомлював. Він каже чужі, не свої думки, а часу на роботу над ними, на їхнє осмислення у нього немає, як, очевидно, і бажання. Мозок і мовний апарат відмовляються запам'ятовувати і промовляти маячню, а це тексти, пов'язані з його новою посадою", — написав волонтер і ветеран АТО Мирослав Гай.

Володимир Зеленський виступив із промовою на засіданні КСУ 11 червня 2019 року

Володимир Зеленський виступив із промовою на засіданні КСУ 11 червня 2019 року

"Він не актор, а звичайний кривляка", — переконана Світлана Лисиця.

"Артист вчить текст і запам'ятовує його. Мисленнєвий процес не працює. У нього дуже маленький запас слів. Це відбувається, коли людина не читає книг. Я не психолог я бібліотекар із великим стажем роботи", — наголосила Інна Рибанцева.

"Я гадаю, суть не у пам'яті і репліках, і навіть не в його розумовому розвитку або "недорозвиненості", а в тому, що все це глибоко не його", — зазначив Михайло Євстюнін.

Володимир Зеленський виступив із промовою на засіданні КСУ 11 червня 2019 року

Володимир Зеленський виступив із промовою на засіданні КСУ 11 червня 2019 року

"Теж цей момент бентежить. Є два варіанти, навіть три. "Чувак" натурально не в змозі говорити державною мовою, "чувака" позбавили речовин, які бадьорять, ну й нарешті купа складних і незрозумілих слів, до того ж за виступ не заплатили", — припустив Костянтин Залізняк.

"Було пояснення від професійних акторів: він не актор, а просто використовує природну маску, експресію. Без цієї маски нічого не вміє: ні тримати паузу, ні робити логічні наголоси, ні бути переконливим все, чому професійних акторів навчають", — додала журналістка Ірина Кащей.

Володимир Зеленський виступив із промовою на засіданні КСУ 11 червня 2019 року

Володимир Зеленський виступив із промовою на засіданні КСУ 11 червня 2019 року

"Не актор, а звичайний кривляка": Зеленського рознесли за виступ із папірця

Скріншот

"Не актор, а звичайний кривляка": Зеленського рознесли за виступ із папірця

Скріншот

"Не актор, а звичайний кривляка": Зеленського рознесли за виступ із папірця

Скріншот

"Не актор, а звичайний кривляка": Зеленського рознесли за виступ із папірця

Скріншот

"Не актор, а звичайний кривляка": Зеленського рознесли за виступ із папірця

Скріншот

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Зеленський втрапив у скандал через "прикид" на офіційній зустрічі.

Підписуйся на наш Telegram. Отримуй тільки найважливіше!

Читайте всі новини по темі "Позачергові вибори у Верховну Раду 2019" на сайті "OBOZREVATEL".

Тема
Позачергові вибори у Верховну Раду 2019
Особа
Володимир Зеленський
Місце
УкраїнаКиїв
Тег
Конституційний суд України
Поділитися у Facebook
13
Коментарі
20
31
Смішно
24
Цікаво
116
Сумно
25
Треш
Щоб проголосувати за коментар чи залишити свій коментар на сайті, до свого облікового запису MyOboz або зареєструйтеся, якщо її ще немає.
Зареєструватися
Показати коментарі
Нові
Старі
Кращі
Найгірші
Коментарі на сайті не модеровані
Gordon Yury
Gordon Yury
В том, что Зеленский читал текст с бумажки само по себе ни о чем не говорит... Любое официальное выступление президента УКРАИНЫ должно быть задокументировано и подшито, если можно так сказать, к делу. А вот то, что его речь была слабо аргументированной, а выступление его представителя в КС вообще неподготовленной - это плохо и говорит о профессиональной непригодности его команды для управления страной! Все таки государственные институции, это не сцена и здесь экспромты не годятся... Здесь требуются высокий профессионализм, серьезная подготовка и осознание высокой ответственности за каждое слово!
Показати коментар повністю
Відповісти
1
1
Музыра Валерий
Музыра Валерий
Ну кто актёр? Зелепуха?! Вот типа х*ем на рояле сыграло, так может ему и Оскара дать? Так обезъяна в клетке намного талантливее кривляется. Зеля рядом не стояло, у обезъяны-то ума нет, хотя... У этого тоже нет. Всё.
Показати коментар повністю
Відповісти
6
0
ПЛАТОВ ЯРОСЛАВ
ПЛАТОВ ЯРОСЛАВ
Шо за хрень ? Кто его мог разнести ? Кучка проплаченных Пэтей мудаков и пара тройка откровенных идиотов отставших в своем развитие ?
Показати коментар повністю
Відповісти
0
5
Музыра Валерий
Музыра Валерий
ПЛАТОВ ЯРОСЛАВ, та не , такой мудак как ты и есть куча. Говна только.
Показати коментар повністю
Відповісти
5
0

Блоги / думки

ads pixel