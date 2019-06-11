"Не актор, а звичайний кривляка": Зеленського рознесли за виступ із папірця

Виступ президента України Володимира Зеленського на засіданні Конституційного суду України 11 червня викликав хвилю обурення у мережі. Українці розкритикували главу держави за те, що він читав промову з аркуша паперу, незважаючи на акторське минуле.

Як відомо, у вівторок КСУ почав розглядати конституційність указу Зеленського про розпуск Верховної Ради. Сам Зеленський виступив на засіданні з короткою промовою, назвавши свою юридичну позицію "беззаперечною і бездоганною". Після цього він швидко залишив залу (всі подробиці читайте тут).

Володимир Зеленський виступив із промовою на засіданні КСУ 11 червня 2019 року

"Не можу зрозуміти: як актор, який все свідоме життя вільно виголошує написані кимось промови, в новій ролі ніяк не може говорити не з папірця? Проблема у пам'яті чи у репліках?" — поцікавився народний депутат від "Народного фронту" Дмитро Тимчук на своїй сторінці у Facebook.

Під постом політика спалахнула бурхлива дискусія. Користувачі мережі зійшлися на думці, що у Зеленського або маленький запас слів і йому важко дається спеціалізована лексика, або ніякий він не професійний актор. Нижче наводимо найяскравіші коментарі.

Президент України Володимир Зеленський колаж

"Суть у сенсах. Актор у театрі проводить роботу над роллю, розбираючи репліки, засвоюючи за змістом і підтекстом. Проживаючи їх, він часто робить думку автора своєю. Репліки Зеленського у ролі президента він не усвідомлював. Він каже чужі, не свої думки, а часу на роботу над ними, на їхнє осмислення у нього немає, як, очевидно, і бажання. Мозок і мовний апарат відмовляються запам'ятовувати і промовляти маячню, а це тексти, пов'язані з його новою посадою", — написав волонтер і ветеран АТО Мирослав Гай.

Володимир Зеленський виступив із промовою на засіданні КСУ 11 червня 2019 року

"Він не актор, а звичайний кривляка", — переконана Світлана Лисиця.

"Артист вчить текст і запам'ятовує його. Мисленнєвий процес не працює. У нього дуже маленький запас слів. Це відбувається, коли людина не читає книг. Я не психолог — я бібліотекар із великим стажем роботи", — наголосила Інна Рибанцева.

"Я гадаю, суть не у пам'яті і репліках, і навіть не в його розумовому розвитку або "недорозвиненості", а в тому, що все це — глибоко не його", — зазначив Михайло Євстюнін.

Володимир Зеленський виступив із промовою на засіданні КСУ 11 червня 2019 року

"Теж цей момент бентежить. Є два варіанти, навіть три. "Чувак" натурально не в змозі говорити державною мовою, "чувака" позбавили речовин, які бадьорять, ну й нарешті купа складних і незрозумілих слів, до того ж за виступ не заплатили", — припустив Костянтин Залізняк.

"Було пояснення від професійних акторів: він — не актор, а просто використовує природну маску, експресію. Без цієї маски нічого не вміє: ні тримати паузу, ні робити логічні наголоси, ні бути переконливим — все, чому професійних акторів навчають", — додала журналістка Ірина Кащей.

Володимир Зеленський виступив із промовою на засіданні КСУ 11 червня 2019 року

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Скріншот

Скріншот

Скріншот

Скріншот

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Зеленський втрапив у скандал через "прикид" на офіційній зустрічі.

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