"Він нам не потрібен!" У Зеленського різко висловилися про зв'язки з Медведчуком

Глава політради партії "Опозиційна платформа – За життя" Віктор Медведчук не контактував з президентом України Володимиром Зеленським або його командою.

Про це в інтерв'ю "Лівому берегу" розповів перший помічник глави держави Сергій Шефір, зазначивши, що Медведчук "нам зовсім не потрібний, і ми намагаємося відсторонитися від нього, дистанціюватися".

Шефір повідомив, що вони бачать загрозу в тому, що Медведчук сконцентрував в своїх руках величезний медіаресурс.

"Є ідея розробити законопроект про те, що медіаресурс не має права купувати людина, яка веде бізнес в Росії. Або близька до власника людина. Я ж не правознавець, щоб правильно висловити цю думку, але ось обмежити це точно треба. Так, були б у нас кошти, ми б самі купили телеканал "Інтер", – підкреслив він.

Помічник Зеленського зазначив, що вони ведуть роботу зі створення каналу, який був би сильним інформаційно.

"Чи то це буде інтернет-платформа, то чи супутниковий канал. Ми програємо дуже сильно інформаційно та не тільки Росії, а й усередині країни. У нас всі канали належать тим чи іншим людям, які тримають їх, щоб захистити себе", – пояснив Шефір.

Володимир Зеленський

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Сергій Шефір заявив, що передвиборча обіцянка президента України Володимира Зеленського про те, що всі винні понесуть покарання, поки неможливо.

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