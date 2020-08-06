Він може ляпнути таке, що помреш від сміху, – Лукашенко про Зеленського

Президент Білорусі Олександр Лукашенко вважає, що його український колега Володимир Зеленський хороша людина, яка притягує до себе інших, проте якостей глави держави йому не вистачає.

Про це він заявив в інтерв'ю Дмитру Гордону. За словами білоруського лідера, у нього немає необхідної "закваски".

"Володя хороший. Мені його шкода. Не мені вам пояснювати ситуацію, яка склалася в Україні. Він хоч не дурна людина, але з іншої сфери. Президентами не стають, президентами народжуються", – вважає Лукашенко.

Він зазначив, що президент має відчувати свій народ, а народ має відчувати президента.

"Боюся, що йому не вистачить часу. Якби була спокійна ситуація, і можна було б розвиватися, і у нього був би фундамент – інша справа, а у нього нічого немає, і часу немає. Якщо у тебе від природи немає цієї закваски, то ти і не будеш президентом", – сказав Лукашенко.

При цьому президент Білорусі зазначив, що Зеленський дуже "розкутий, усміхнений і компанійський мужик". Він зізнався, що президент України його смішив під час зустрічі.

"Він не спеціально смішив. Він просто сам такий. Він таке ляпне, в хорошому сенсі слова, ну просто помреш від сміху. Він народжений таким, розкутим, усміхненим, компанійським чоловіком. Він притягує людей, в цьому його особливість", – підсумував білоруський лідер.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Олександр Лукашенко також похвалив президента Росії Володимира Путіна за те, що той не відступає від обіцяного.