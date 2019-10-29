Головна Новини
29 жовтня • оновлено в 12:38
МоваЯзык
Блоги Світ

/ Політика

"Він готовий!" Озвучені останні дані про зустріч Зеленського з Путіним

3.5т Читати матеріал російською

Президент України Володимир Зеленський готовий до зустрічі з главою Росії Володимиром Путіним.

Про це заявив міністр закордонних справ Вадим Пристайко під час візиту до Маріуполя. "Я думаю, що так. Він говорив із ним по телефону тричі. Я впевнений, що він чітко усвідомлює, що можна і як можна досягти", – цитує його слова "Інтерфакс-Україна".

Новини
Зеленський у теплій ванні: президенту пояснили мету Путіна на Донбасі

Володимир Путін і Володимир Зеленський

Володимир Путін і Володимир Зеленський

При цьому міністр підтвердив, що був свідком цих телефонних розмов.

Водночас Пристайко відмовився відповідати на запитання, чи була позиція Зеленського жорсткою, зазначивши, що не всі публікують і розповідають про розмови президентів.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

  • Раніше помічник Путіна Юрій Ушаков заявив, що про саміт "нормандської четвірки" можна буде говорити тільки після розведення сил на Донбасі.

  • Водночас Пристайко оголосив, що українська сторона у вівторок, 29 жовтня, починає відведення військ у населеному пункті Золоте на Донбасі.

Ми в Telegram! Підписуйся! Читай тільки найкраще!

Особи
Володимир Зеленський Володимир Путін Вадим Пристайко
Місце
Україна
Поділитися у Facebook
2
Коментарі
58
33
Смішно
3
Цікаво
13
Сумно
21
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Попович Дмитрий
Попович Дмитрий
01.10.2016 г., при Порошенко - отвод ВСУ был уже в Золотом. Затем "жабьи прыжки", захват серой зоны и ... получай деревня трактор! На фига заходили?!
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0
hunt andres
hunt andres
Все верно. Пусть Зеленский заявит о себе, как о руководителе государства, уберет эту вооруженную шваль - тогда и звонит Путину.
Показать комментарий полностью
Ответить
2
0

Блоги / думки

ads pixel