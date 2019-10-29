"Він готовий!" Озвучені останні дані про зустріч Зеленського з Путіним

Президент України Володимир Зеленський готовий до зустрічі з главою Росії Володимиром Путіним.

Про це заявив міністр закордонних справ Вадим Пристайко під час візиту до Маріуполя. "Я думаю, що так. Він говорив із ним по телефону тричі. Я впевнений, що він чітко усвідомлює, що можна і як можна досягти", – цитує його слова "Інтерфакс-Україна".

Володимир Путін і Володимир Зеленський

При цьому міністр підтвердив, що був свідком цих телефонних розмов.

Водночас Пристайко відмовився відповідати на запитання, чи була позиція Зеленського жорсткою, зазначивши, що не всі публікують і розповідають про розмови президентів.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

Раніше помічник Путіна Юрій Ушаков заявив, що про саміт "нормандської четвірки" можна буде говорити тільки після розведення сил на Донбасі.

Водночас Пристайко оголосив, що українська сторона у вівторок, 29 жовтня, починає відведення військ у населеному пункті Золоте на Донбасі.

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