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18 листопада • оновлено в 11:10
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"Він геніальний схемник!" Луценко розповів про зустріч із Коломойським

2.7т
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Колишній генеральний прокурор України Юрій Луценко заявив, що регулярно зустрічається з олігархами, зокрема з Ігорем Коломойським.

Про це він розповів у інтерв'ю "Українській правді". За словами Луценка, він спілкується "з десятками розумних і впливових людей", але не називає це товаришуванням (щоб подивитися відео, доскролльте докінця)

На питання про те, що програма "Схеми" 31 серпня зняла, що Коломойський приїздив додому до Луценка, ексгенпрокурор відповів, що Коломойский – відомий жартівник. "Він приїхав і каже: "Я тобі на "хвості" "Схеми" привіз". Мусили вечеряти в хаті, а не на веранді, бо літали квадрокоптери скрізь. А навіщо, щоб квадрокоптери зазирали, яку мінеральну воду ми п'ємо? Це ж реклама однієї з компаній", – сказав Луценко.

Юрій Луценко, Ігор Коломойський

Юрій Луценко, Ігор Коломойський

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Він зазначив, що регулярно спілкується також і з іншими олігархами.

"Спілкуємося з Коломойським, з Ахметовим – дуже рідко, але зустрічався. З Пінчуком регулярно зустрічався. З Тарутою зустрічався. Коли займаєшся політикою і навіть правоохоронною діяльністю, ти маєш спілкуватися з людьми.

Коли я був генпрокурором, я завжди зустрічався у присутності когось іншого. Я ніколи не зустрічався сам на сам, це моє правило. І воно мене багато разів виручало", – сказав Луценко.

Він додав, що під час зустрічі з Коломойським вони говорили "про життя".

"Ми зустрічалися і говорили про життя. Коломойський – один із найрозумніших людей цієї країни. Це аж ніяк не означає, що я юридично завжди на його боці. Він геніальний схемник.

О, так краще! Він – геніальний комбінатор. Але доти, доки це не лежить у площині підозри, я вважаю за можливе спілкуватися", – зазначив Луценко.

Як писав OBOZREVATEL, президент України Володимир Зеленський їздив додому в гості до колишнього генпрокурора України Юрія Луценка під час виборів.

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Автор
Гліб Іванов Гліб Іванов
Особи
Юрій Луценко Ігор Коломойський
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Ангеловський Володимир
Ангеловський Володимир
"Він – геніальний комбінатор" - тільки одне питання - на чию руку ?
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