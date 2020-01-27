Він дуже поспішає: названа вирішальна дата для Путіна

Президент Росії Володимир Путін поспішає переписати Конституцію РФ, щоб встигнути завершити справи до 9 березня 2020 року – початку суду щодо збитого Boeing MH17.

Таку думку висловив російський економіст, колишній радник Путіна, старший науковий співробітник Інституту Катона у Вашингтоні Андрій Ілларіонов виданню "Гордон".

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"Саме суд ухвалює рішення, які не пов'язані з ідеологією. Такими можуть бути рішення парламентів, конгресів, і завжди можна сказати: "У них така ідеологія, а у нас інша". Такими бувають рішення виконавчої влади: "Ну, мовляв, ось вони там, піндоси, НАТО, вони вороги Росії, вони завжди ухвалюють такі рішення, а у нас інші". Ухвали судів тим і відрізняються від рішень законодавчої та виконавчої влади будь-якої країни, що вони не ідеологічні, не політичні", – зазначив Ілларіонов.

Він додав, що суд у Нідерландах може дійти висновку, що той, хто організовував, планував і здійснював збивання рейсу MH17 і масове вбивство невинних 298 громадян, є міжнародним терористом.

"І для того щоб гарантувати безпеку собі, своїм колегам і безпосереднім виконавцям, необхідно вжити заходів, які дозволять розглядати будь-яке твердження нідерландського суду і будь-яке подібне рішення, ухвалене в Гаазі або в іншому місці, як таке, що не застосовується на території Російської Федерації", – пояснив Ілларіонов.

Він додав, що Путін спробує зробити так, щоб вирок суду не сприймався як керівництво до дії на території Росії.

"І тоді вслід за іншим відомим політичним діячем 30-х – першої половини 40-х років вони можуть сказати: "У нас таке право й таке рішення. І воно таке, яке ухвалила не одна людина, а мільйони людей". "За мною стоять мільйони", – як говорив на відомому плакаті Адольф Гітлер, показуючи, що мільйони й мільярди рейхсмарок стоять за ним, коли його призначали на посаду рейхсканцлера", – підкреслив колишній радник Путіна.

За його словами, всі зміни, які зараз відбуваються в Росії, є засобом самозахисту проти можливих рішень, які можуть ухвалюватися іноземними й міжнародними судами.

Названа вирішальна дата для Путіна

Як повідомляв OBOZREVATEL, після послання Путіна Кабмін Росії пішов у відставку. новим прем'єр-міністром Росії, замість Дмитра Медведєва, став глава Федеральної податкової служби Росії Михайло Мішустін.

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