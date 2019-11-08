"Він буде страждати!" Таємничий "Джокер" назвав свою нову мету

Пранкери "Джокер" заявив, що буде і далі викривати топ-чиновників, депутатів, суддів, прокурорів і "пройдисвітів усіх мастей", а його головна мета – це справедливість.

Така заява з'явилася у його Telegram-каналі. "Щоб чорне не називали білим. Щоб зло і лицемірство не ховали за паркетною посмішкою. Я хочу, щоб правда працювала у тому місці, де не працює закон і не діє влада. Я хочу, щоб люди сміялися", – пояснив він.

Кадр із фільму "Джокер"

При цьому він запропонував українцям допомогти йому знайти нових "жертв":

"Напишіть мені коротко свою історію несправедливості. Хто ви і як ім'я того, хто вас образив. І він буде страждати".

Як повідомляв OBOZREVATEL, канал "Джокер" був створений 31 жовтня. Пранкер уже встиг прикинутися генпрокурором Русланом Рябошапкою і вивести на чисту воду народного депутата від "Слуги народу" Богдана Яременка, який попався на секс-листування у Раді.

Крім того, публікацією каналу, яка буквально підірвала мережу, стало листування з народним депутатом від фракції "Слуга народу" Михайлом Радуцьким про зарплати "в конвертах".

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