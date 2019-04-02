"Він авторитарний": Кисельов поділився тривожним досвідом спілкування із Зеленським

Кандидат у президенти України Володимир Зеленський, який лідирує в гонці за пост глави держави, звик бути лідером, проте йому може бути складно ділитися повноваженнями з іншими.

Таку думку висловив в ефірі радіостанції "Ехо Москви" російський журналіст і ведучий Євген Кисельов. Він поділився особистим досвідом спілкування з шоуменом.

"Я не брав ніколи інтерв'ю у Зеленського. Але я працював із ним деякий час, коли був ведучим програми "Велика політика" на телеканалі. Це було досить давно. Років 6-7-8 тому. Мені доводилося з ним перетинатися, він, безумовно, раціональна людина. У нього є менеджерський досвід. Він людина, яка вміє приймати рішення, він безумовний лідер своєї команди", – розповів журналіст.

Володимир Зеленський 34.ua

За словами Кисельова, члени його команди під час обговорення організаційних питань завжди відповідали, що не можуть ухвалювати рішення, поки він не повернеться, наприклад, із відрядження, так як "останнє слово за ним".

"Це особисто у мене викликає певне занепокоєння. Тому що це скоріше свідчить про те, що людина він досить авторитарна і йому буде складно делегувати повноваження. А йому доведеться їх делегувати, тому що звичайно, він не зможе бути і президентом, і міністром закордонних справ , і міністром оборони і так далі. Доведеться делегувати повноваження. Розбиратися з проблемами з усіма він сам не зможе", – зазначив Кисельов.

Євген Кисельов Delfi

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше кандидат у президенти Володимир Зеленський назвав лідера партії "Рух Нових сил", колишнього главу Одеської ОДА Міхеїла Саакашвілі "захисником демократії України в Європі", а той зазначив, що Зеленський "не схожий ні на одного з кандидатів".

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