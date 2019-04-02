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"Він авторитарний": Кисельов поділився тривожним досвідом спілкування із Зеленським

5.2тЧитати матеріал російською

Кандидат у президенти України Володимир Зеленський, який лідирує в гонці за пост глави держави, звик бути лідером, проте йому може бути складно ділитися повноваженнями з іншими.

Таку думку висловив в ефірі радіостанції "Ехо Москви" російський журналіст і ведучий Євген Кисельов. Він поділився особистим досвідом спілкування з шоуменом.

"Я не брав ніколи інтерв'ю у Зеленського. Але я працював із ним деякий час, коли був ведучим програми "Велика політика" на телеканалі. Це було досить давно. Років 6-7-8 тому. Мені доводилося з ним перетинатися, він, безумовно, раціональна людина. У нього є менеджерський досвід. Він людина, яка вміє приймати рішення, він безумовний лідер своєї команди", – розповів журналіст.

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Володимир Зеленський

Володимир Зеленський

34.ua

За словами Кисельова, члени його команди під час обговорення організаційних питань завжди відповідали, що не можуть ухвалювати рішення, поки він не повернеться, наприклад, із відрядження, так як "останнє слово за ним".

"Це особисто у мене викликає певне занепокоєння. Тому що це скоріше свідчить про те, що людина він досить авторитарна і йому буде складно делегувати повноваження. А йому доведеться їх делегувати, тому що звичайно, він не зможе бути і президентом, і міністром закордонних справ , і міністром оборони і так далі. Доведеться делегувати повноваження. Розбиратися з проблемами з усіма він сам не зможе", – зазначив Кисельов.

Євген Кисельов

Євген Кисельов

Delfi

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше кандидат у президенти Володимир Зеленський назвав лідера партії "Рух Нових сил", колишнього главу Одеської ОДА Міхеїла Саакашвілі "захисником демократії України в Європі", а той зазначив, що Зеленський "не схожий ні на одного з кандидатів".

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Особи
Володимир ЗеленськийЄвген Кисельов
Місце
Україна
Тег
Ехо Москви
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Колорад Ваня
Колорад Ваня
Ну все, похоже, на Пете поставили крест и Томос ему не помог. Так всегда бывает с Иудами, так будет и с остальными хохложопыми Иудами, так будет и с Зеленским.
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Федоров Алекс
Федоров Алекс
Странно , что тут к Киселёву прислушиваются и даже публикуют . А в комментах постоянно ругали и оскорбляли Киселёвщину , как пропаганду Кремля и рупор русского мира . Не поймёшь этих чубатых -- киселёвщина уже и на ОБОЗе публикуется .
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Семёнов Александр
Семёнов Александр
Начинает потихоньку ,подлизывать у Зеленского . Ведь судя по словам Киселева можно сделать вывод о том что когда Порося находился в командировке ,его никто не ждал и принимали решения без него.
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