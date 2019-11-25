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25 листопада • оновлено в 16:23
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Вимагають позачергових виборів: українців розгнівала робота Ради

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Майже половина українців не задоволені роботою Верховної Ради України ІХ скликання.

Про це свідчать підсумки опитування Фонду "Демократичні ініціативи" Кучеріва та КМІСу.

Повідомляється, що 47% респондентів висловили невдоволення роботою парламенту. 34% громадян робота Ради повністю або переважно задовольняє.

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Зазначається, що найбільше критикують роботу ВР ті, хто віддав свої голоси за "Опозиційну платформу – За життя" (16% – задоволені, 74% – ні) і "Європейську солідарність" (75% і 15% відповідно).

Водночас роботою нардепів "Слуга народу" задоволені 51% виборців політсили, незадоволені – 30%.

Вимагають позачергових виборів: українців розгнівала робота Ради

Скриншот

Також опитані 43,5% громадян впевнені, що Верховна Рада ІХ скликання допрацює свій термін до кінця. Але 33% вважають, що будуть позачергові вибори. Решта 23% з відповіддю не визначилися.

Підкреслимо, що здебільшого висловлюють невдоволення парламентом на півдні і сході України.

Вимагають позачергових виборів: українців розгнівала робота Ради

Скриншот

Як повідомляв OBOZREVATEL, вдвічі збільшилася кількість українців, що негативно ставляться до президента України Володимира Зеленського.

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Автор
Тимур Григоренко
Місце
Україна
Теги
опрос Верховна Рада України "Опозиційна платформа - За життя" Партія "Європейська солідарність" Партія Слуга народу
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