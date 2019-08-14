"Вимагаю перекладача!" Рабинович відмовився говорити українською мовою в Раді. Відео

У середу, 14 серпня, в Верховній Раді відбулося друге підготовче засідання сесії нового парламенту. В ході нього спалахнув скандал з обраним народним депутатом від "Опозиційною платформи – За життя" Вадимом Рабиновичем.

Політик відмовився виступати українською мовою. Він продовжив розмовляти російською навіть після того, як йому зробили зауваження.

"Просимо вас виступати державною мовою", – звернулася його колега по Раді Ірина Геращенко.

На це їй Рабинович відповів, що "в законах цього не сказано". Однак голова засідання, лідер партії "Слуга народу" Дмитро Разумков відповів, що він порушує регламент ВР: "Це передбачено в регламенті, Ірина права".

Потім Рабинович зажадав показати йому відповідну норму, на що Разумков зачитав йому текст з регламенту: "Мовою роботи Верховної Ради, її органів і посадових осіб є державна мова. Стаття 2, пункт 3 регламенту Верховної Ради України".

Але Рабинович все одно відмовився говорити українською мовою, пояснюючи це тим, що він перебуває не в Раді: "Що стосується закону про регламент, який ви мені зачитали, він щодо Верховної Ради, а ми з вами ще не Верховна Рада. Якщо ми йдемо за законом про регламент, то повинен бути перекладач".

Причому Разумков нагадав політику, що він ще чинний нардеп 8-го скликання. Також Геращенко запропонувала за таке порушення регламенту відключати мікрофон у спікерів.

"Пропоную закрити це питання. Закликаю майбутніх та чинних народних депутатів не порушувати регламент... Якщо ми будемо далі порушуватиме регламент, то я буду змушений звертатися до апарату, щоб вимкнути мікрофон", – підсумував голова.

Як повідомляв OBOZREVATEL , урочисте засідання новообраної Верховної Ради України 9-го скликання відбудеться 29 серпня 2019 року.

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