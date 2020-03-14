Вимагаємо від Зеленського пояснити, хто дав директиви підписати Протокол ТКГ – Порошенко

Всі п’ять років моя команда докладала неймовірних зусиль, аби Росія понесла міжнародну відповідальність за злочин агресії, яку вона розв’язала проти України, проти українського народу.

Завдяки цим зусиллям весь цивілізований світ офіційно визнав Росію агресором. Росію, постійного члена Ради Безпеки ООН, названо агресором з найвищої світової трибуни – Генеральної Асамблеї ООН. Спільними зусиллями з нашими міжнародними партнерами ми змогли змусити Росію сісти за стіл переговорів. Цьому сприяв й міжнародний санкційний тиск на кремлівський режим, який нам вдалося встановити.

Петро Порошенко Пресслужба "ЄС"

Суттєвого прогресу також досягнуто в розгляді позовів проти Росії в міжнародних судах, що дає нам надію на притягнення кремлівського режиму до відповідальності за скоєні злочини.

Однак, нова українська влада готова одним розчерком пера перекреслити все це. Розписатися у власній неспроможності, непрофесійності і некомпетентності. Взяти на озброєння тези російської пропаганди про так званий "внутрішній конфлікт". Зняти з Росії відповідальність за агресію проти нашої держави. Зруйнувати міжнародну коаліцію на підтримку України. Знищити українську позицію в міжнародних судах. Власними руками надати правосуб’єктність незаконним квазіутворенням на окупованому Донбасі, які представляють російську окупаційну владу. Нав’язати суспільству штучні платформи примирення. Продати народу капітуляцію як образ миру.

Створення будь-яких консультативних рад з російськими маріонетками – це саме шлях до повзучої капітуляції. Все зрозумілішою стає причина заяв щодо відмови від курсу на членство в НАТО і відновлення водопостачання до окупованого Криму. Бо цього хоче Кремль. Реалізація подібних ініціатив – рівнозначно державній зраді, відповідальність за яку вимірюється Кримінальним кодексом. А на фоні новин з Мінська ультиматуми Зеленського Путіну звучать по-комічному жалюгідно.

Ми вимагаємо від Президента Зеленського негайно надати вичерпну інформацію, на підставі яких директив керівник його Офісу ставив підпис під Протоколом засідання Тристоронньої контактної групи від 11 березня 2020 року, і якщо йдеться про самодіяльність, то його негайної відставки.

Ми вимагаємо від Генеральної прокуратури, Служби безпеки України невідкладно порушити кримінальну справу щодо дії за ознаками державної зради, замаху на державний суверенітет та територіальну цілісність України та зловживання владою.

Заховатися від відповідальності під покровом карантину не вийде. Як і не вийде зламати опір українського народу російській агресії і капітуляції.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Ірина Геращенко різко рознесла підписані в Мінську протоколи в ефірі програми "Свобода Слова Савіка Шустера".

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