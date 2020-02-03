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3 лютого • оновлено в 17:46
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"Вимагаємо розслідування та компенсацій": Данілов звернувся до Ірану через катастрофу "МАУ"

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Секретар Ради національної безпеки і оборони України Олексій Данілов заявив, що Україна вимагає від Ірану повноцінного розслідування збиття українського Boeing-737 компанії "МАУ" над Тегераном.

Про це повідомляється на сайті РНБО. Також він наголосив на необхідності виплати Іраном компенсації родинам загиблих. Данілов зазначив, що українська сторона готова до максимально тісної співпраці з іранською стороною у питанні розслідування причин трагедії.

Він додав, що Україна має всі технічні і наукові можливості, зокрема в питанні дослідження "чорних скриньок".

"Сьогодні комісія з розслідування причин катастрофи продовжує роботу та працює в штатному режимі, ми на постійному зв'язку з нашими колегами, які перебувають в Ірані. Позиція України залишається незмінною: ми наполягаємо на всебічному та повному розслідуванні всіх обставин катастрофи й виплаті відповідних компенсацій сім'ям загиблих згідно з нормами міжнародного права", – зазначив Данілов.

Нагадаємо, у Ірані заявили, що більше не ділитимуться з Україною доказами щодо розслідування катастрофи літака Boeing 737 МАУ в Тегерані. Таке рішення іранці пояснили оприлюдненням аудіозапису переговорів із пілотом їхнього літака, який "злили" українські експерти.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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Автор
Гліб Іванов
Тема
Катастрофа українського Boeing 737 в Ірані
Особа
Олекcій Данілов
Місце
Україна
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Poroshenko Petro
Poroshenko Petro
Главное КОМПЕНСАЦИИ!!!
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