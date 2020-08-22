Вимагаємо правду про трагедії Іловайська і Дебальцевого, — Палиця

Рік тому Президент Володимир Зеленський підписав указ про відзначення 29 серпня Дня пам’яті захисників України, які загинули в боротьбі за незалежність, суверенітет і територіальну цілісність держави. Фактично, цей документ був приурочений до тих трагічних подій, що сталися наприкінці серпня 2014 року в Іловайську, а згодом і в Дебальцевому, коли через непрофесійність і недалекоглядність вищого політичного й військового командування загинули сотні українських воїнів.

Лідер партії "ЗА МАЙБУТНЄ" Ігор Палиця звертає увагу: зараз Офіс Генерального прокурора займається ганебним "відбілюванням" можливих винуватців цих трагедій.

"Прокуратура стверджує, що єдиним фактором, котрий призвів до загибелі солдат під Іловайськом, є військова агресія з боку Росії. Утім, насправді, є багато питань, на які ми так і не отримали відповіді. Чому в той час, як російські війська готувалися переходити український кордон, у столиці проводився масштабний військовий парад? 2,5 тисячі військовослужбовців та понад 150 одиниць військової техніки знаходилися у столиці, тоді як їх катастрофічно не вистачало на фронті! Хто спланував провальну операцію, віддав наказ послати беззбройні колони українських збройних підрозділів на вірну смерть?" - коментує політик.

Він нагадує, що парламентська група "ЗА МАЙБУТНЄ" неодноразово закликала створити Тимчасову слідчу комісію, яка б розслідувала обставини трагедій. Але монобільшість у Верховній Раді заблокувала цю ініціативу. Це схоже на спробу приховати правду.

"Ми не будемо мовчати і вимагаємо у Президента України як Верховного Головнокомандувача Збройних Сил забезпечити прозоре та об’єктивне розслідування трагедій Іловайська та Дебальцевого. А в керівництва Верховної Ради – не перешкоджати створенню ТСК, яка має забезпечити об’єктивне і прозоре розслідування. Це наш обов’язок перед пам’яттю загиблих героїв та їхніх родин!" - каже Ігор Палиця.