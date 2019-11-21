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21 листопада • оновлено в 18:09
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Валентин Наливайченко
Валентин Наливайченко
Колишній глава СБУ. Кандидат у президенти України на виборах 2019 року. Всі статті автора

Вимагаємо покарання і справедливості!

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Минуло шість років, більше 2190 днів, а вітер свободи досі не приніс справедливості в наше життя.

Кожну морозну ніч у центрі Києва на Майдані нас єднало прагнення змінити країну і жити по-європейськи. Ми не хотіли жити у наскрізь корумпованій країні, де влада – це каральний орган.

Революція Гідності засвідчила, що ми, українці, об’єднані спільною метою – справжня сила.

З кінця лютого 2014 року, щойно приступив до виконання обов’язків голови СБУ, організував збір доказів, розшук та затримання перевертнів у погонах, відповідальних за розстріли на Майдані. До кінця 2014 року оперативники та слідчі нової СБУ виконали величезний обсяг роботи, за ґратами були генерал, полковники, інші виконавці злочинних наказів.

Новини
Моя країна заплуталася і втратила гідність

Усі іноземні рахунки Януковича і Ко були знайдені та заарештовані. Всі матеріали були передані до Генпрокуратури.

А далі мав і має бути Суд. Трибунал.

Ми вимагаємо покарання! Ми вимагаємо Справедливості!

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Автор
Валентин Наливайченко Валентин Наливайченко
Тема
Євромайдан
Місце
Україна
Тег
Майдан
Джерело
Джерело: Facebook Валентина Наливайченка
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