"Вимагаємо експертиз!" У Порошенка закликали створити ТСК щодо скандалів з чиновниками

Партія "Європейська солідарність" вимагає створення у Верховній Раді Тимчасової слідчої комісії із розслідування фактів незаконного втручання Офісу Президента в роботу правоохоронних органів.

Як сказано у заяві партії, кричущі і шокуючі факти систематичного незаконного втручання Офісу Президента в роботу правоохоронних органів потребують об’єктивного розслідування.

"Однак, скандал у зв’язку з оприлюдненням розмов директора ДБР Романа Труби зачіпає майже усі правоохоронні органи, і розслідувати не залишається кому. Відтак, єдиний вихід – створити у Верховній Раді Тимчасову слідчу комісію із широким представленням усіх фракцій, у тому числі опозиційних", - сказано у заяві.

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У "ЄС" вимагають на період роботи такої комісії відсторонити від посад фігурантів розмов, із яких випливає їхня причетність до організації замовних політичних переслідувань та інших незаконних дій.

"Це – керівник Офісу Президента і адвокат Коломойського Андрій Богдан; “на сто відсотків свій” генеральний прокурор Руслан Рябошапка, директор ДБР і ад’ютант Андрія Портнова Роман Труба; заступник керівника Офісу Президента адвокат Єфремова Андрій Смирнов, керівник патронатної служби ДБР Олександр Удовиченко, тощо", - зазначили у політсилі.

У партії додали, що також очікують особистої реакції Володимира Зеленського і його політичної оцінки.

"Тим більше, що учасники розмов посилаються на факт наради в Офісі президента України за участі глави держави, де однією з тем була організація політичних репресій проти Петра Порошенка.

Ми з усією серйозністю поставилися до оприлюднення розмов пана Труби на тій підставі, що 21 вересня він сам публічно повідомив про виявлення у його кабінеті обладнання для прослуховування. А 20 листопада під час пресконференції Труба фактично не спростував факту розмов, уникнувши виразної відповіді на питання журналістів.

Нарешті, зміст розмов ідеально накладається на календар реальних подій, – і очевидно, що ці збіги не випадкові. Із записів розмов прямо випливає, що графік допитів Петра Порошенка складається в Офісі Президента", – зазначили у "ЄС".

Крім того, на думку парламентарів, очевидними видаються такі правопорушення з боку фігурантів розмов, як перевищення службових повноважень, зловживання владою, незаконний вплив на слідство, тощо.

"Вимагаємо негайного проведення усіх необхідних експертиз з метою насамперед ідентифікації голосів. У разі саботажу цієї ініціативи з боку влади, залишаємо за собою право звернутися до відповідних міжнародних структур.

Ми вважаємо, що влада і фігуранти розмов більше, ніж будь-хто інший зацікавлені в якнайшвидшому створенні комісії і об’єктивному розслідуванні цього касетного скандалу", - додали в політсилі.

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