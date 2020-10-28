Вілкул використав сумнівний екзит-пол і поскаржився, що "Партія Шарія" не змогла пройти до міськради Кривого Рогу

Марина Погорілко
Марина Погорілко
Політика
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Юрій Вілкул заявив про фальсифікації на виборах

Син чинного мера Кривого Рогу Олександр Вілкул заявив про нібито фальсифікації на виборах, внаслідок чого його батько "недоотримав" голоси, а "Партія Шарія" взагалі не подолала 5%-й бар'єр.

Відповідний пост він опублікував у своєму Facebook, відзначивши значну різницю в результатах екзит-полів, проведених "Студією Савіка Шустера" (Вілкул Ю.Г. – 42%, "Блок Вілкула" – 31,2%) і незалежною соцкомпанією Цивільний союз "Фонд інноваційних проєктів "(Вілкул Ю.Г. – 51,8%, "Блок Вілкула" – 36,5%).

Вілкул зазначив, що в інших кандидатів і партій такої різниці в голосах не спостерігалося, наприклад, кандидат від "Слуги народу" Дмитро Шевчик набрав 31%, Костянтин Павлов (ОПЗЖ) – 7,91% ("Студія Савіка Шустера"); Шевчик Д. В. – 24,36%, Павлов К. Ю. – 8,32% ("Фонд інноваційних проєктів").

Вілкул використав сумнівний екзит-пол і поскаржився, що "Партія Шарія" не змогла пройти до міськради Кривого Рогу
Вілкул використав сумнівний екзит-пол і поскаржився, що "Партія Шарія" не змогла пройти до міськради Кривого Рогу
Вілкул використав сумнівний екзит-пол і поскаржився, що "Партія Шарія" не змогла пройти до міськради Кривого Рогу

Водночас раніше повідомлялося, що саме Вілкул використовує адміністративний ресурс на цих виборах, і займає посаду мера вже 10 років.

Однак, як повідомляє "Інформатор", чинний мер Кривого Рогу посилається на фейковий екзит-пол "Фонду Інноваційних проєктів", за яким він набрав 51,8%.

Журналісти спробували дізнатися більше про компанію, яка проводила екзит-пол для Вілкула, і виявилося, що вона приховує реальних засновників за громадськими організаціями. Копнувши глибше, ЗМІ виявили, що директором її є Сергій Дем'янов, ім'я якого пов'язують із сумнівними опитуваннями.

Вибори в Кривому РозіЮрій ВілкулОлександр Вілкул