Вілкул: я проголосував за мир і розвиток

Кандидат в президенти Олександр Вілкул вже проголосував на одній з виборчих дільниць Києва. За його словами, він віддав свій голос "за мир і розвиток".

"Хто стане президентом знає тільки Бог і десятки мільйонів українців. Наш голос – це наша мирна зброя. Вистрілив залпом – все буде дуже добре. Все буде добре. Я проголосував за мир, я проголосував за сильну економіку, за високі зарплати, гідні пенсії, гідний рівень життя. Я закликаю всіх сьогодні прийти на виборчі дільниці", – сказав Олександр Вілкул, кандидат в президенти від" Опозиційного блоку "відразу після голосування.

Олександр Вілкул Надане прес-службою Опозиційного блоку

Олександр Вілкул Надане прес-службою Опозиційного блоку

Олександр Вілкул Надане прес-службою Опозиційного блоку

Лідер опозиції підкреслив, що налаштований оптимістично, бо його підтримують мільйони людей у всіх регіонах України. Розсудливих людей в Україні більшість, і всі вони підтримують мирну, сильну, багату, єдину Україну.

Також Олександр Вілкул зазначив, що його штаб готовий до провокацій і фальсифікацій, які запланувала влада.

"Ми готові до всіх провокацій. У нас є спостерігачі, у нас є члени виборчих комісій, і ми будемо боротися за кожен голос. Ми знаємо, що влада планує провокації, ми знаємо, що влада планує масштабну фальсифікацію на виборчих дільницях – це так звані сітки. Знаємо, що це буде і на виборчих дільницях, і будемо боротися", – підкреслив політик.

Лідер опозиції повідомив, що в його штабі буде вестися паралельний підрахунок голосів.

Як повідомляв OBOZREVATEL, "Опозиційний блок" зібрав понад мільйон підписів на підтримку Вілкула і відновлення миру.

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