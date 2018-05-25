Вілкул відповів на подання Генпрокуратури про зняття з нього депутатської недоторканності

Народний депутат, співголова фракції Опозиційного блоку у Верховній Раді України Олександр Вілкул назвав подання ГПУ про зняття його депутатської недоторканності в зв'язку з порушеною кримінальною справою черговою спробою влади чинити на нього тиск і обмежити його політичну активність.

Про це Вілкул заявив на своїй сторінці в мережі Facebook.

"Я точно не вважаю себе винним. Всі, кому було чого побоюватися, чотири роки тому покинули Україну і живуть хто в Росії, хто в Європі, хто в інших місцях. Всі ці чотири роки влада під мікроскопом вивчала мою діяльність, перевіряла кожен мій підпис і ось, раптово, виявила щось там за 2011 рік. Тому я впевнений, що це чергова спроба влади натиснути на мене і обмежити мою політичну активність. Я проводжу сотні зустрічей в регіонах України, не боюся говорити правду в ефірах про так звану діяльність нинішньої влади, не боюся називати конкретні імена і викривати їхні злочини. Мої зустрічі намагаються зривати радикали, що покриваються сьогоднішньою владою. Ні мене, ні моїх прихильників це не зупиняє - все більше людей приходять на зустрічі зі мною і готові навіть стояти на вулиці, в будь-яких погодних умовах, щоб почути правду. Щоб навіть таким чином висловити свою категоричну незгоду з політикою нинішньої влади. Українці виходять із заціпеніння, хочуть повернути собі гідність і нормальне життя", - підкреслив Олександр Вілкул.

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За словами народного депутата, ГПУ не має довіри в суспільстві і не націлена на роботу з виявлення реальної корупції серед нинішніх чиновників.

"За чотири роки ГПУ знайшла тільки якусь підпис за 2011 рік. Ви взагалі вдумайтеся в це! Тобто в країні корупція вже переможена? У владі вже працюють одні святі? Ви довіряєте ГПУ? Бачите реальні справи по корупціонерам від влади? В країні не розкрадаються мільярди гривень на так званих ремонтах доріг? На державних закупівлях не сидять фірми-прокладки чиновників чинної влади? В "Нафтогазі" "молоді таланти" не виписують собі багатомільйонні премії за рахунок підвищення тарифів для населення? Скільки було гучних журналістських розслідувань про корупцію сьогоднішніх чиновників - сотні! А скільки порушено реальних кримінальних справ за цими фактами - нуль! Тому у нас вже ніхто не довіряє правоохоронним органам і ГПУ зокрема. Вже всім очевидно, що ГПУ стала не органом правосуддя, а інструментом розправи над політичними опонентами влади", - зазначив політик.

Вілкул також підкреслив, що спокійно ставиться до можливого зняття з нього депутатської недоторканності, так як є послідовним прихильником її скасування. За словами співголови фракції "Опозиційного блоку" у Верховній Раді, в разі, якщо ця справа дійде до суду, вона розсиплеться.

Вілкул зазначив також, що вважає, що ГПУ спочатку не ставить завдання довести його вину в суді.

"Їм потрібно інше. Потрібно отримати право проводити обшуки у моїх рідних і друзів. Викликати їх на багатогодинні безглузді допити. І таким чином тиснути на мене, намагатися мене дестабілізувати. І, скажу чесно, я буду переживати за них. Адже будуть цілеспрямовано бити по найближчим для мене людям. Але зламати їм мене не вдасться. Я знаю, що не винен. Знаю, що ми обов'язково переможемо - цій владі залишилося вже дуже недовго. Перемога буде за нами!", - підкреслив він.